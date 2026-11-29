BMW Motorrad Việt Nam vừa chính thức ra mắt BMW R 12 S với giá 789 triệu đồng. Cùng với đó, BMW R 1300 GS Trophy và C 400 GT Exclusive cũng được thêm màu mới.
BMW Motorrad Việt Nam vừa chính thức ra mắt BMW R 12 S với giá 789 triệu đồng. Cùng với đó, BMW R 1300 GS Trophy và C 400 GT Exclusive cũng được thêm màu mới.
Mẫu xe MPV Hyundai Custin 2027 mới đã được cải tiến về thiết kế ngoại thất, một số chi tiết nội thất và trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mùi không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào kết quả tức thì. Vài kế hoạch cần thêm thời gian để hoàn thiện.
Chỉ ít lâu sau khi sinh con đầu lòng, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh gây chú ý khi tự tin khoe vóc dáng thon gọn, diện những thiết kế ôm sát và táo bạo.
Thương hiệu xe sang trực thuộc BYD vừa giới thiệu mẫu sedan đầu bảng Yangwang Altior tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp.
Honda Avancier 2027 ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, với điểm khác biệt so với phiên bản tại thị trường Thái Lan là sự xuất hiện của cảm biến LiDAR.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/11/2026, Song Tử tài chính ở mức khá, nhưng cần hạn chế những khoản chi nhỏ phát sinh liên tục.
Mưa lớn kéo dài khiến nước các sông dâng nhanh, chảy xiết, nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở. Các lực lượng tỉnh Quảng Ngãi gấp rút sơ tán người dân.
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với mái tóc ngắn trẻ trung, cá tính, đồng thời đón cột mốc tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Mẫu SUV Hyundai Tucson 2027 tại Mỹ sẽ có thêm phiên bản XRT Pro độc quyền, phiên bản này đi kèm hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng và nhiều trang bị off-road
Từ bộ sạc nhanh, tai nghe Bluetooth đến loa di động, loạt phụ kiện Hoco giá bình dân đang gây sốt nhờ tiện dụng, bền bỉ và nhiều tính năng.
Mẫu kei van Nissan Roox Rock Creek 2027 được bổ sung gói ngoại hình phong cách off-road, khoang cabin sử dụng vật liệu chống nước, kèm cấu hình dẫn động 4 bánh.
Mẫu SUV điện Hyundai Ioniq Mercury vừa xuất hiện dưới dạng xe ý tưởng để thăm dò ý kiến khách hàng tại Trung Quốc, trước khi được đưa vào sản xuất từ năm sau.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Sửu nên kiểm tra kỹ giấy tờ, lịch hẹn và các thỏa thuận trước khi xác nhận.
Tạo dáng bên cây thông Noel khổng lồ, rich kid Tiên Nguyễn gây chú ý với nhan sắc sắc sảo, vóc dáng quyến rũ cùng gu thời trang sang trọng ở tuổi 30.
Khánh Hòa sở hữu nền ẩm thực phong phú với nhiều món bánh dân dã, mỗi món ăn đều có sức hút riêng, khiến thực khách khó lòng bỏ qua.
Ba ngày sau vụ nổ tại nhà tập thể E4, người dân khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) khẩn trương di dời tài sản, tìm nơi ở mới để bảo đảm an toàn.
Hãng độ Nhật Bản AutoExe ra mắt gói độ KK-07 dành cho Mazda CX-90, tập trung vào thiết kế ngoại thất, hệ thống treo và khả năng vận hành duy trì sự êm ái hơn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/11/2026, Sư Tử có thể được chú ý nhờ một cơ hội xuất hiện bất ngờ, mở ra bước ngoặt đáng kể trong công việc, mối quan hệ.
Honda cho biết Integra Type S 2027 bán tại Nhật Bản có thông số kỹ thuật hoàn toàn giống phiên bản dành cho thị trường Mỹ, bao gồm cả cấu hình vô lăng bên trái.
Chung khung hình với nữ diễn viên Thái Lan Orm Kornnaphat tại một sự kiện mới đây, Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.