BMW R 12 S ra mắt Việt Nam từ 789 triệu - R 1300 GS và C 400 GT thêm màu mới

BMW Motorrad Việt Nam vừa chính thức ra mắt BMW R 12 S với giá 789 triệu đồng. Cùng với đó, BMW R 1300 GS Trophy và C 400 GT Exclusive cũng được thêm màu mới.