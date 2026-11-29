Metalio E-Ink 4 Plus sở hữu màn hình E-Ink 4,7 inch sắc nét, thiết kế nhôm kính nặng 100 gram và pin 2.000 mAh, hướng đến người thích đọc sách mọi lúc.
BMW Motorrad Việt Nam vừa chính thức ra mắt BMW R 12 S với giá 789 triệu đồng. Cùng với đó, BMW R 1300 GS Trophy và C 400 GT Exclusive cũng được thêm màu mới.
BMW Motorrad Việt Nam vừa chính thức ra mắt BMW R 12 S với giá 789 triệu đồng. Cùng với đó, BMW R 1300 GS Trophy và C 400 GT Exclusive cũng được thêm màu mới.
Mẫu xe MPV Hyundai Custin 2027 mới đã được cải tiến về thiết kế ngoại thất, một số chi tiết nội thất và trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Không phải thông qua câu lệnh, công cụ này được định vị như một trợ lý kỹ thuật có thể xử lý các yêu cầu liên quan đến hình học, tải trọng và đặc tính vật lý.
Sau khi phải triệu hồi tại Mỹ do lỗi phần mềm điều khiển cụm đồng hồ, Lexus NX tiếp tục được mở rộng triệu hồi với số lượng 97.000 xe trên toàn thế giới.
Cuộc gọi giả danh nhân viên điện, nước để thúc ép thanh toán đang gia tăng, lợi dụng dữ liệu cá nhân bị lộ nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.
Quy định mới của Mỹ khiến TSMC phải xin phép khi sản xuất nhiều chip tiên tiến cho khách hàng Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung smartphone.
Thương hiệu xe sang trực thuộc BYD vừa giới thiệu mẫu sedan đầu bảng Yangwang Altior tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, hướng tới nhóm khách hàng cao cấp.
GitHub phát triển mô hình AI phát hiện thông tin bí mật trong mã nguồn, kể cả mật khẩu không có định dạng dễ nhận biết, có thể chạy ngay trên thiết bị.
Honda Avancier 2027 ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, với điểm khác biệt so với phiên bản tại thị trường Thái Lan là sự xuất hiện của cảm biến LiDAR.
Điện thoại nóng bất thường, pin hao nhanh hay quảng cáo tự bật có thể không đơn thuần là lỗi thiết bị, mà còn là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bị cài mã độc.
Điện thoại, laptop cũ có vàng trong bảng mạch và linh kiện, nhưng hàm lượng rất thấp. Chi phí thu hồi đôi khi còn cao hơn giá trị kim loại quý bên trong.
Mẫu SUV Hyundai Tucson 2027 tại Mỹ sẽ có thêm phiên bản XRT Pro độc quyền, phiên bản này đi kèm hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng và nhiều trang bị off-road
Chạy HarmonyOS 7, MateBook Fold S hỗ trợ đa nhiệm trên ba màn hình, công cụ văn phòng AI và trợ lý Xiaoyi Work. Bản cao cấp nhất có giá 116 triệu đồng.
Audi E7X EREV được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 327 mã lực để dẫn động các bánh xe trong khi động cơ xăng tăng áp 1.5L dùng để phát điện và sạc pin.
Từ bộ sạc nhanh, tai nghe Bluetooth đến loa di động, loạt phụ kiện Hoco giá bình dân đang gây sốt nhờ tiện dụng, bền bỉ và nhiều tính năng.
Mẫu kei van Nissan Roox Rock Creek 2027 được bổ sung gói ngoại hình phong cách off-road, khoang cabin sử dụng vật liệu chống nước, kèm cấu hình dẫn động 4 bánh.
Lenovo Legion Go Beam là mẫu máy chơi game cầm tay mới chạy Android, trang bị chip Snapdragon G2 Gen 1, màn hình 120 Hz và hỗ trợ Wi-Fi 6E.
Mẫu SUV bí ẩn vừa được GAC Toyota hé lộ trước thềm Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 nhiều khả năng là Highlander EREV, xe có thể lăn bánh khoảng 1.000 km.
Microsoft mất hơn một thập kỷ đưa VS Code thành công cụ lập trình phổ biến, nhưng Claude Code đang thay đổi thói quen của lập trình viên chỉ trong vài tháng.
Mẫu SUV điện Hyundai Ioniq Mercury vừa xuất hiện dưới dạng xe ý tưởng để thăm dò ý kiến khách hàng tại Trung Quốc, trước khi được đưa vào sản xuất từ năm sau.