Cánh đồng lúa An Nhứt góc sống ảo đẹp không cần filter hút giới trẻ

Du lịch

Cánh đồng lúa An Nhứt hút du khách bởi cảnh sắc đồng quê yên bình, lúa chín vàng óng, góc sống ảo đẹp mắt và ẩm thực dân dã giữa thiên nhiên.

Vân Giang
Chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng hơn 2 giờ di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy, cánh đồng lúa An Nhứt (nay thuộc xã Long Điền, TP HCM sau khi sáp nhập) là một địa điểm đang “gây sốt” trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và không gian đậm chất miền quê Nam Bộ. Ảnh Weduky
Không ồn ào, không dịch vụ du lịch xô bồ, nơi đây chinh phục du khách bằng sự mộc mạc với những thảm lúa trải dài bất tận, những con đường uốn lượn quanh co xuyên đồng, và cả những cây cầu gỗ đơn sơ vắt qua các kênh nước nhỏ. Ảnh Weduky
Tất cả tạo nên một bức tranh đồng quê khiến người ta phải ngỡ ngàng vì quá đỗi bình yên và đẹp mắt. Ảnh Hiếu Nguyễn
An Nhứt đẹp quanh năm, nhưng thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm là vào mùa lúa chín, rơi vào khoảng tháng 3–4 hoặc tháng 8–9.
Khi ấy, cả cánh đồng khoác lên mình tấm áo vàng óng ả, hương lúa chín thoang thoảng trong gió, bầu trời trong xanh phản chiếu trên những mương nước trong veo. Ảnh Trần Phương
Khung cảnh ấy không chỉ khiến người lớn tuổi xúc động vì như được trở về tuổi thơ, mà còn khiến giới trẻ say mê vì… “đẹp không cần filter”. Ảnh Weduky
Trên các nền tảng mạng xã hội, những đoạn video ngắn và bộ ảnh được chụp tại An Nhứt liên tục được lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích. Đặc biệt, khung cảnh hoàng hôn đổ bóng xuống thảm lúa vàng khiến nhiều người ví nơi đây như “Tây Bắc giữa lòng miền Đông Nam Bộ”. Ảnh Trần Phương
Không ít travel blogger và nhiếp ảnh gia đã tìm về An Nhứt để ghi lại những khung hình độc đáo. Điểm thú vị là chỉ với vài đạo cụ đơn giản như chiếc nón lá, giỏ mây, áo bà ba hoặc váy trắng, người ta có thể cho ra đời cả loạt ảnh nên thơ giữa khung cảnh thiên nhiên thuần khiết. Ảnh Kenshin Nguyễn
Cây “cô đơn” giữa con đường nhựa xuyên đồng hay góc cầu gỗ cong cong bắc qua dòng kênh nhỏ đều đã trở thành những biểu tượng sống ảo của địa phương, thu hút từng nhóm bạn trẻ, cặp đôi, gia đình về đây trải nghiệm.
Với địa hình bằng phẳng, khí hậu dễ chịu và cảnh sắc nên thơ, An Nhứt lý tưởng cho hoạt động ngoài trời như đạp xe, dã ngoại hay đơn giản là ngồi dưới tán cây thư giãn, hít hà hương đồng gió nội. Không vé vào cổng, không xô bồ hàng quán, nơi đây chỉ có thiên nhiên và sự bình yên hiếm gặp. Ảnh Trần Phương
Sáng sớm hoặc chiều muộn là thời điểm lý tưởng để săn ảnh tại An Nhứt, khi ánh nắng nhẹ tạo hiệu ứng lung linh trên những bông lúa vàng ươm. Không chỉ là điểm chụp hình “triệu view”, nơi đây còn gợi nhớ ký ức tuổi thơ, cho du khách khoảng lặng để hít hà hương đồng nội và sống chậm giữa nhịp đời vội vã. Ảnh Mai Anh Thư
Vân Giang
