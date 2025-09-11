Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cánh cửa khổng lồ ẩn trong núi nghi của người ngoài hành tinh

Kho tri thức

Cánh cửa khổng lồ ẩn trong núi nghi của người ngoài hành tinh

Trên Reddit, một đoạn video ghi lại cảnh những nhà khám phá đứng trước "một cánh cửa khổng lồ" ở Kazakhstan được cho có liên quan đến sự sống ngoài hành tinh.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Một đoạn video được chia sẻ trên Reddit cho thấy các nhà thám hiểm đứng trước “một cánh cửa khổng lồ” nằm trong dãy Dzungarian Alatau ở Kazakhstan. Video dài 30 giây cho thấy họ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện và đang tìm lối vào. Ảnh: X/AMZINGNATURE.
Một đoạn video được chia sẻ trên Reddit cho thấy các nhà thám hiểm đứng trước “một cánh cửa khổng lồ” nằm trong dãy Dzungarian Alatau ở Kazakhstan. Video dài 30 giây cho thấy họ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện và đang tìm lối vào. Ảnh: X/AMZINGNATURE.
Đoạn video thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhiều người đã để lại bình luận bên dưới. Trong đó, một người dùng Reddit bình luận rằng, cánh cửa là bằng chứng về "người ngoài hành tinh cổ đại". Trong khi đó, một người khác tự hỏi liệu có "tàu vũ trụ ngoài hành tinh đang ẩn náu ở đó" hay không. Ảnh: Lucasfilm/20th Century Fox.
Đoạn video thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhiều người đã để lại bình luận bên dưới. Trong đó, một người dùng Reddit bình luận rằng, cánh cửa là bằng chứng về "người ngoài hành tinh cổ đại". Trong khi đó, một người khác tự hỏi liệu có "tàu vũ trụ ngoài hành tinh đang ẩn náu ở đó" hay không. Ảnh: Lucasfilm/20th Century Fox.
Nhiều người so sánh cảnh cánh cửa khổng lồ trên với "phần mở đầu của trò chơi Tomb Raider đầu tiên" và Cửa Durin trong tiểu thuyết "Chúa tể những chiếc nhẫn" của nhà văn J. R. R. Tolkien. Ảnh: X/AMZINGNATURE.
Nhiều người so sánh cảnh cánh cửa khổng lồ trên với "phần mở đầu của trò chơi Tomb Raider đầu tiên" và Cửa Durin trong tiểu thuyết "Chúa tể những chiếc nhẫn" của nhà văn J. R. R. Tolkien. Ảnh: X/AMZINGNATURE.
Đoạn video trên cũng được đăng lên mạng xã hội X (Twitter). Ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, Dzungarian Alatau được biết đến với các sườn núi hiểm trở, các sống núi và các pháo đài. Ảnh: X/AMZINGNATURE.
Đoạn video trên cũng được đăng lên mạng xã hội X (Twitter). Ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, Dzungarian Alatau được biết đến với các sườn núi hiểm trở, các sống núi và các pháo đài. Ảnh: X/AMZINGNATURE.
Dựa theo chiều cao của những người đàn ông làm tham chiếu, cái gọi là “cánh cửa khổng lồ” dường như cao ít nhất khoảng 12m và chiều rộng tương đương. Ảnh: Dzungarian Alatau mountains.
Dựa theo chiều cao của những người đàn ông làm tham chiếu, cái gọi là “cánh cửa khổng lồ” dường như cao ít nhất khoảng 12m và chiều rộng tương đương. Ảnh: Dzungarian Alatau mountains.
Tuy nhiên, tảng đá phía sau có vẻ dốc xuống đáng kể, gợi ý rằng bất kỳ hang bí mật nào phía sau sẽ có trần khá thấp. Ảnh: Public Domain.
Tuy nhiên, tảng đá phía sau có vẻ dốc xuống đáng kể, gợi ý rằng bất kỳ hang bí mật nào phía sau sẽ có trần khá thấp. Ảnh: Public Domain.
Liên quan đến sự việc này, một số nhà khoa học nhận định “cánh cửa khổng lồ” có thể chỉ là bằng chứng của "pareidolia" - hiện tượng tâm lý con người trong việc nhìn thấy các mô hình và sự đối xứng. Ảnh: remotelands.com.
Liên quan đến sự việc này, một số nhà khoa học nhận định “cánh cửa khổng lồ” có thể chỉ là bằng chứng của "pareidolia" - hiện tượng tâm lý con người trong việc nhìn thấy các mô hình và sự đối xứng. Ảnh: remotelands.com.
Giáo sư Mark Allen thuộc Khoa Khoa học Trái đất tại Đại học Durham cho biết hiện tượng "cánh cửa khổng lồ" có thể “liên quan đến các mẫu phong hóa khác nhau ở các lớp đá khác nhau”. Ông cho hay đã ở khu vực này 38 năm trước và không có điều gì bất thường để báo cáo. Ảnh: welcome.kz.
Giáo sư Mark Allen thuộc Khoa Khoa học Trái đất tại Đại học Durham cho biết hiện tượng "cánh cửa khổng lồ" có thể “liên quan đến các mẫu phong hóa khác nhau ở các lớp đá khác nhau”. Ông cho hay đã ở khu vực này 38 năm trước và không có điều gì bất thường để báo cáo. Ảnh: welcome.kz.
Mời độc giả xem video: Hạ viện Mỹ điều trần về UFO. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Mail Online)
#cánh cửa khổng lồ #người ngoài hành tinh #bí ẩn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT