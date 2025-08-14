Hà Nội

Giải mã chương trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh lớn nhất thế giới

Kho tri thức

Giải mã chương trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh lớn nhất thế giới

Kết hợp công nghệ và thiên văn học để giải mã tín hiệu từ vũ trụ, chương trình SETI là nỗ lực khoa học lớn nhất nhằm tìm kiếm sự sống thông minh ngoài Trái Đất.

T.B (tổng hợp)
1. SETI là viết tắt của Search for Extraterrestrial Intelligence. Cụm từ này có nghĩa là “Tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất” trong tiếng Anh. Ảnh: Pinterest.
2. Khởi nguồn từ thập niên 1960. Dự án SETI bắt đầu với các quan sát vô tuyến thiên văn học, nổi bật là thí nghiệm Project Ozma năm 1960. Ảnh: Pinterest.
3. Sử dụng kính thiên văn vô tuyến khổng lồ. SETI vận hành hoặc hợp tác với nhiều đài quan sát như Arecibo, Green Bank và Allen Telescope Array. Ảnh: Pinterest.
4. Tập trung tìm kiếm tín hiệu nhân tạo. Mục tiêu chính của chương trình là phát hiện sóng vô tuyến hoặc tín hiệu laser có nguồn gốc từ nền văn minh ngoài Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
5. Có sự tham gia của cộng đồng. SETI@home từng cho phép người dùng toàn cầu đóng góp sức mạnh tính toán từ máy tính cá nhân. Ảnh: Pinterest.
6. Nổi tiếng với tín hiệu “Wow!”. Năm 1977, một tín hiệu vô tuyến bí ẩn kéo dài 72 giây được phát hiện, đến nay vẫn chưa giải thích được. Ảnh: Pinterest.
7. Không chỉ dựa vào sóng vô tuyến. Ngày nay, SETI còn tìm kiếm tín hiệu ánh sáng, kiểm tra phổ quang và dữ liệu từ các kính thiên văn quang học. Ảnh: Pinterest.
8. Được xem là dự án lâu dài. SETI không có thời hạn kết thúc, vì việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất được coi là nhiệm vụ thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh #Chương trình SETI #Thiên văn học và công nghệ #Tín hiệu vô tuyến ngoài Trái Đất #Dự án SETI từ thập niên 1960 #Kính thiên văn vô tuyến Arecibo

