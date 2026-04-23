Căng thẳng Trung Đông leo thang: Mỹ gia hạn ngừng bắn, Iran tăng hoạt động

Xung đột tại eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng, trong khi các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, đẩy khu vực vào nguy cơ leo thang mới.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong lúc các hoạt động quân sự trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo cập nhật mới nhất từ Associated Press, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn được đưa ra nhằm tạo thêm thời gian cho Tehran xây dựng một “đề xuất thống nhất” trước vòng đàm phán tiếp theo, dự kiến có thể diễn ra tại Pakistan.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã tấn công thêm một tàu hàng tại eo biển Hormuz, sau khi trước đó đã bắt giữ hai tàu khác. Các vụ việc này khiến nỗ lực ngoại giao vốn mong manh giữa hai bên càng trở nên bế tắc.

Hoạt động của lực lượng hải quân Mỹ và các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên biển, phản ánh không khí quân sự tại các khu vực chiến lược như Vịnh Ba Tư.

Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu - đang trở thành điểm nóng nguy hiểm nhất của cuộc xung đột. Việc Iran gia tăng hoạt động quân sự tại đây làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời đẩy giá dầu tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục siết chặt sức ép khi triển khai các biện pháp kiểm soát hàng hải. Lầu Năm Góc xác nhận lực lượng Mỹ đã kiểm soát thêm một tàu chở dầu bị nghi buôn lậu dầu Iran, nâng tổng số tàu bị chặn lên hai chiếc trong những ngày gần đây.

Giới quan sát nhận định, chiến lược “vừa đàm phán, vừa gây sức ép” của Washington đang khiến tình hình thêm phức tạp. Iran tuy thừa nhận lệnh ngừng bắn được kéo dài, nhưng chưa cam kết quay lại bàn đàm phán, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa trước khi nối lại đối thoại.

Không chỉ Mỹ - Iran, căng thẳng còn lan sang các điểm nóng khác trong khu vực. Tại Lebanon, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã tái bùng phát, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Điều này cho thấy nguy cơ xung đột khu vực mở rộng là hoàn toàn hiện hữu.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không đạt được đột phá ngoại giao trong thời gian tới, Trung Đông có thể đối mặt với vòng xoáy leo thang mới, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế và an ninh toàn cầu. Liên minh châu Âu ước tính thiệt hại kinh tế có thể lên tới hàng trăm triệu euro mỗi ngày nếu chuỗi cung ứng năng lượng tiếp tục bị gián đoạn.

Trong bối cảnh đó, vai trò trung gian của Pakistan và các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt tình hình. Tuy nhiên, với những diễn biến thực địa ngày càng phức tạp, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững vẫn còn rất mong manh.