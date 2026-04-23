Căng thẳng Trung Đông leo thang: Mỹ gia hạn ngừng bắn, Iran tăng hoạt động

Xung đột tại eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng, trong khi các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, đẩy khu vực vào nguy cơ leo thang mới.

Nguyễn Cúc

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ tuyên bố gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong lúc các hoạt động quân sự trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo cập nhật mới nhất từ Associated Press, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn được đưa ra nhằm tạo thêm thời gian cho Tehran xây dựng một “đề xuất thống nhất” trước vòng đàm phán tiếp theo, dự kiến có thể diễn ra tại Pakistan.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã tấn công thêm một tàu hàng tại eo biển Hormuz, sau khi trước đó đã bắt giữ hai tàu khác. Các vụ việc này khiến nỗ lực ngoại giao vốn mong manh giữa hai bên càng trở nên bế tắc.

Hoạt động của lực lượng hải quân Mỹ và các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên biển, phản ánh không khí quân sự tại các khu vực chiến lược như Vịnh Ba Tư.

Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu - đang trở thành điểm nóng nguy hiểm nhất của cuộc xung đột. Việc Iran gia tăng hoạt động quân sự tại đây làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời đẩy giá dầu tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục siết chặt sức ép khi triển khai các biện pháp kiểm soát hàng hải. Lầu Năm Góc xác nhận lực lượng Mỹ đã kiểm soát thêm một tàu chở dầu bị nghi buôn lậu dầu Iran, nâng tổng số tàu bị chặn lên hai chiếc trong những ngày gần đây.

Giới quan sát nhận định, chiến lược “vừa đàm phán, vừa gây sức ép” của Washington đang khiến tình hình thêm phức tạp. Iran tuy thừa nhận lệnh ngừng bắn được kéo dài, nhưng chưa cam kết quay lại bàn đàm phán, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa trước khi nối lại đối thoại.

Không chỉ Mỹ - Iran, căng thẳng còn lan sang các điểm nóng khác trong khu vực. Tại Lebanon, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã tái bùng phát, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Điều này cho thấy nguy cơ xung đột khu vực mở rộng là hoàn toàn hiện hữu.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu không đạt được đột phá ngoại giao trong thời gian tới, Trung Đông có thể đối mặt với vòng xoáy leo thang mới, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế và an ninh toàn cầu. Liên minh châu Âu ước tính thiệt hại kinh tế có thể lên tới hàng trăm triệu euro mỗi ngày nếu chuỗi cung ứng năng lượng tiếp tục bị gián đoạn.

Trong bối cảnh đó, vai trò trung gian của Pakistan và các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt tình hình. Tuy nhiên, với những diễn biến thực địa ngày càng phức tạp, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững vẫn còn rất mong manh.

Apnews.com
https://apnews.com/live/iran-war-israel-trump-04-22-2026
#Mỹ #Iran #Xung đột #Eo biển Hormuz #Lebanon #Chiến tranh

Căng thẳng Mỹ-Iran đẩy tới đỉnh điểm trước đàm phán tại Islamabad

Mỹ và Iran chuẩn bị vòng đàm phán mới, trong khi căng thẳng quân sự và chính trị khu vực ngày càng leo thang, nguy cơ chiến tranh mới hiện hữu.

Các quan chức khu vực cho biết Mỹ và Iran đang phát tín hiệu sẽ tham gia vòng đàm phán ngừng bắn mới tại Islamabad (Pakistan), trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến kéo dài hai tuần sắp hết hiệu lực và nguy cơ chiến sự tái bùng phát ngày càng rõ rệt.

Theo nguồn tin của AP, các nhà trung gian do Pakistan dẫn dắt đã nhận được xác nhận rằng phái đoàn cấp cao hai bên dự kiến đến Islamabad vào đầu ngày 23/4 (giờ địa phương). Phái đoàn Mỹ có thể do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf làm trưởng đoàn.

Chiến thuật biến nguy thành an của Iran trước đối thủ Mỹ và Israel

Trước khi xung đột giữa Trung Đông xảy ra, ít ai có thể ngờ Iran lại trụ vững như vậy trước hai đối thủ sừng sỏ; chiến thuật nào của Iran đã biến nguy thành an?

Sau 39 ngày giao tranh quyết liệt, một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã đạt được thông qua sự trung gian của Pakistan. Nói một cách đơn giản, họ đã để Iran “yên ổn” vào lúc này. Đúng vậy, từ khóa quan trọng là "vào lúc này". Tuy nhiên, đối với Iran, điều này vô cùng quan trọng.
Khi nhìn lại các sự kiện ở Trung Đông kể từ ngày 28/2, người ta có thể bình tĩnh đánh giá các chiến thuật quân sự mà Iran đã sử dụng, để biến mình từ một đối tượng thành một chủ thể, trong tâm trí các quan chức và tướng lĩnh Israel và Mỹ.
Căng thẳng Trung Đông gia tăng sau vụ bắt tàu Iran gần Hormuz

Mỹ bắt giữ tàu Iran gần eo biển Hormuz làm leo thang xung đột, đe dọa lệnh ngừng bắn mong manh và gây nguy cơ chiến tranh toàn diện.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ tiến hành bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran gần eo biển Hormuz - động thái làm lung lay lệnh ngừng bắn vốn đã rất mong manh giữa các bên liên quan.

Theo cập nhật mới nhất từ Associated Press, phía Mỹ cho biết con tàu bị bắt do cố vượt qua lệnh phong tỏa hải quân do Washington áp đặt đối với các cảng của Iran. Đây là vụ chặn bắt đầu tiên kể từ khi Mỹ triển khai phong tỏa trong tuần trước.

