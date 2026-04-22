Chiến thuật biến nguy thành an của Iran trước đối thủ Mỹ và Israel

Quân sự - Thế giới

Trước khi xung đột giữa Trung Đông xảy ra, ít ai có thể ngờ Iran lại trụ vững như vậy trước hai đối thủ sừng sỏ; chiến thuật nào của Iran đã biến nguy thành an?

Tiến Minh
Sau 39 ngày giao tranh quyết liệt, một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã đạt được thông qua sự trung gian của Pakistan. Nói một cách đơn giản, họ đã để Iran “yên ổn” vào lúc này. Đúng vậy, từ khóa quan trọng là "vào lúc này". Tuy nhiên, đối với Iran, điều này vô cùng quan trọng.
Khi nhìn lại các sự kiện ở Trung Đông kể từ ngày 28/2, người ta có thể bình tĩnh đánh giá các chiến thuật quân sự mà Iran đã sử dụng, để biến mình từ một đối tượng thành một chủ thể, trong tâm trí các quan chức và tướng lĩnh Israel và Mỹ.
Như đã biết, Iran ban đầu được Mỹ và Israel mô tả là một mục tiêu "béo bở" cần phải bị chặt đầu, tước đoạt tiềm lực quân sự, uranium làm giàu và nền kinh tế - nói cách khác, bị tiêu diệt và xóa sổ; và một chính quyền thân Mỹ và Israel sẽ được dựng lên. Nhưng "cuộc tấn công chớp nhoáng" này đã thất bại.
Vậy Iran đã dùng chiến thuật nào để đối phó với chiến thuật của Mỹ và Israel, cho phép nước này có thể đàm phán ngang hàng với các đối thủ truyền kiếp? Đó là Iran đã mở một mặt trận "bất đối xứng", họ không cố gắng đánh bại hay "hạ gục bất cứ ai trên chiến trường",
Các nhà lãnh đạo Iran hiểu rằng, trong một cuộc chiến tranh cổ điển, nơi Iran thiếu ưu thế về không quân, hải quân hay công nghệ, họ không có cơ hội. Thay vào đó, Iran sử dụng các vũ khí tương đối rẻ, sản xuất hàng loạt và khó bị đánh chặn, để gây thiệt hại kinh tế và chính trị tối đa cho đối thủ.
Sách lược của Iran là cố gắng chịu đựng, trong khi liên tục làm suy yếu đối thủ và khiến việc tiếp tục xung đột trở nên quá tốn kém. Iran đã chọn những mục tiêu quan trọng nhất và tiêu diệt chúng một cách có hệ thống, bỏ qua những lời kêu gọi "đừng tấn công vào đây, ở đó, hoặc thậm chí ở đó…".
Các yếu tố chính của chiến thuật của Iran có thể được mô tả như sau: kiểm soát eo biển Hormuz như đòn bẩy gây áp lực chính; kích hoạt các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông (lực lượng Houthi, các nhóm dân quân Shia Iraq, Hezbollah của Lebanon).
UAV tấn công được coi là vũ khí chiến đấu chủ lực, các loại tên lửa được sử dụng như vũ khí tiến công chiến lược. Iran đã sử dụng hàng trăm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng hàng nghìn UAV tấn công cảm tử Shahed, tấn công bất kỳ quốc gia nào (và đây là điểm mấu chốt), mà họ cảm thấy bị đe dọa.
Tàu chở dầu của Mỹ đến Kuwait - một cuộc tấn công vào Kuwait; một máy bay ném bom bay qua không phận Jordan – một cuộc tấn công vào Jordan; căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain – một cuộc tấn công vào Bahrain. Điều tương tự cũng áp dụng cho Iraq, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út.
Ngay cả khi Mỹ tuyên bố rằng 90% máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã bị đánh chặn, thì cũng chỉ cần 10% số “lọt lưới” phòng không gây ra, đủ thiệt hại để buộc các đối thủ này phải tỉnh giấc khỏi ảo tưởng quân sự-chính trị của họ; đặc biệt là tư tưởng đánh nhanh, thắng nhanh.
Nói cách khác, Iran đã đe dọa và tấn công; tấn công và đe dọa, rồi lại tấn công. Và tất cả những kêu gọi hay tuyên bố của các quốc gia trong khu vực Trung Đông (kể cả có quan hệ thân thiết với Iran như UAE hay Qatar), chưa kể đến tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu hay những lời răn đe của Tổng thống Trump, đều trở nên “thứ yếu” so với Tehran.
Đúng vậy, Iran đã mất nhiều nhà lãnh đạo tinh thần, quân sự và chính trị trong cuộc chiến này; nhiều thường dân cũng đã thiệt mạng. Nhưng điều quan trọng là, điều này chưa ảnh hưởng (ít nhất là cho đến nay) đến nền độc lập của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Tehran cũng đã khéo léo khai thác những lời lẽ tức tối và thái độ bất lực của Tổng thống Trump, về việc Mỹ sẵn sàng "phá hủy toàn bộ một nền văn minh", điều này thậm chí đã khiến phe đối lập Iran quay lưng lại với tổng thống Mỹ.
Mặc dù Iran đã biến mình từ khách thành chủ, nhưng họ đừng quên rằng, kế hoạch của các đối thủ vẫn chưa biến mất, “chưa tan vào không khí”. Mỹ và Israel hoàn toàn có thể rửa sạch những vết thương, hít một hơi thật sâu và quay trở lại. Bản thân Iran cũng không nên quên điều này, càng không nên tự mãn.
Xét cho cùng, Iran đang đối đầu với hai cường quốc hạt nhân, mà từ các nhà lãnh đạo của họ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thời điểm hiện tại. Do đó, tình hình hiện tại ở Trung Đông bây giờ, không phải là đêm trước hòa bình, mà là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Việc mở và đóng eo biển chỉ là biện pháp tạm thời, đàm phán là phương tiện để chuẩn bị cho cuộc chiến mới, tên lửa của Mỹ đã sẵn sàng trên bệ phóng.
Topwar
https://topwar.ru/281213-chemu-mozhno-pouchitsja-u-irana-v-plane-taktiki-retrospektivnyj-vzgljad-na-sobytija.html
