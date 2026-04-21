Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà cho rằng, cần chấm dứt nghịch lý trả lương theo thâm niên, đẩy mạnh xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm.

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đối với khu vực Nhà nước là tín hiệu tích cực, chủ trương nhân văn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống cán bộ, công chức, viên chức, qua đó tạo tâm lý phấn khởi trong đội ngũ này.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà.

Tuy nhiên, ông Hoà cũng bày tỏ lo ngại về tác động lan tỏa của việc tăng lương cơ sở đối với mặt bằng giá cả thị trường. Theo ông, thực tế cho thấy mỗi lần điều chỉnh lương cơ sở, giá nhiều mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu và dịch vụ sinh hoạt, thường có xu hướng tăng theo.

Điều này gây áp lực không nhỏ đối với khu vực ngoài Nhà nước, nhất là lao động tự do và những người có thu nhập thấp, buôn bán nhỏ. Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ có giải pháp căn cơ, đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng trên, kiềm chế lạm phát để họ không tụt lại phía sau.

Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Văn Hoà đồng tình cao với định hướng xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, cho rằng đây là bước đi đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.

Theo ông Hoà, cơ chế trả lương hiện nay vẫn còn tồn tại bất cập khi nặng về thâm niên, dẫn đến tình trạng “đến hẹn lại lên”, trong khi hiệu quả công việc chưa tương xứng. Thậm chí, có những trường hợp mức lương của cán bộ cấp dưới lại cao hơn người giữ vị trí lãnh đạo chỉ vì yếu tố thời gian công tác.

“Do đó, nguyên tắc cần được xác lập rõ là “làm ở vị trí nào, hưởng lương theo vị trí đó”, gắn thu nhập với khối lượng công việc, chất lượng và mức độ trách nhiệm, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tuổi nghề. Cách tiếp cận này không chỉ tạo sự công bằng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định và tâm lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, theo đại biểu cần có lộ trình chuyển đổi phù hợp. Trong một giai đoạn nhất định, có thể duy trì song song cách tính lương theo hệ số hiện hành, trước khi chuyển hẳn sang cơ chế trả lương theo vị trí việc làm một cách rõ ràng, minh bạch.