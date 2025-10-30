Cận cảnh trận lốc xoáy trong đêm làm sập nhà, thiệt hại 1 tỷ đồng

Ngày 29/10, UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lốc xoáy mạnh gây thiệt hại lớn đến đời sống, kinh tế của hơn chục hộ dân.

Theo đó, vụ lốc xoáy xảy vào khoảng 21 giờ, ngày 28/10, trên địa bàn ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, đã ảnh hưởng đến 13 hộ dân. Cụ thể, vụ lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, 5 căn chòi nuôi tôm công nghiệp, tốc mái 15 căn nhà và ảnh hưởng đến 7 ao nuôi tôm công nghiệp của người dân.

Video: Facebook Huỳnh Dương

May mắn, trận lốc xoáy không thiệt hại về người, tổng giá trị thiệt hại do lốc xoáy gây ra ước tính khoảng 910 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Thanh Tùng đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng ghi nhận hiện trường, hỗ trợ dọn dẹp, đảm bảo an toàn lưới điện và giao thông đi lại cho người dân xung quanh.