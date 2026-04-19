Cận cảnh rái cá, chim hồng hoàng quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Hệ thống bẫy ảnh được triển khai tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã phát hiện rái cá và chim hồng hoàng, nối dài danh sách các loài động vật quý hiếm tại đây.

Tuệ Minh

Ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thông qua hệ thống bẫy ảnh, thời gian qua đã phát hiện thêm hai loài động vật thuộc nhóm IB, đây là nhóm động vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo ông Thủy, các bức ảnh ghi nhận được đã xác nhận sự xuất hiện của rái cá và chim hồng hoàng. Đây là hai loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, khai thác, xâm hại.

Đàn rái cá quý hiếm được xác nhận có tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Chúng xuất hiện với thể trạng khỏe mạnh, hoạt động rất nhanh nhẹn dưới những tán rừng vào ban ngày.

Bên cạnh rái cá và chim hồng hoàng được ghi nhận bằng hình ảnh lần đầu, trong quá trình kiểm tra dữ liệu từ hệ thống máy chụp ảnh trong rừng.

Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray thời gian qua còn thu nhận hình ảnh của 28 loài động vật khác, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

“Trong số 28 loài động vật này, có một số trước đó bẫy ảnh đã ghi được hình. Bây giờ chúng tiếp tục xuất hiện”, ông Thủy cho biết.

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học.

Chim hồng hoàng với chiếc mỏ lớn nổi bật lọt vào khung hình của bẫy ảnh.

Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.

Bảo vệ hơn 100 loài động vật quý hiếm tại VQG Chư Mom Ray dịp Tết

Vườn quốc gia Chư Mom Ray tăng cường bảo vệ hơn 100 loài động vật quý hiếm trong dịp Tết, nhằm duy trì đa dạng sinh học và chống săn bắt trái phép.

Hiện nay, VQG Chư Mom Ray là nơi còn nhiều cánh rừng tự nhiên quanh năm xanh tốt, tạo không gian sống thích hợp cho nhiều loài động vật. Từ các loài có kích thước nhỏ như tê tê Java, kỳ đà vân, voọc bạc đến các loài có trọng lượng lớn như bò tót, gấu ngựa đều đã xuất hiện.

Đại diện VQG Chư Mom Ray thông tin, đây là một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao, đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Di sản ASEAN, với diện tích hơn 60.000 ha.

Đặt bẫy ảnh, lộ diện động vật cực quý hiếm ở VQG Chư Mom Ray

Trong đợt kiểm tra dữ liệu từ máy ảnh tự động đặt trong rừng mới nhất, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh của loài mang Trường Sơn quý hiếm.

Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray (ở xã Sa Thầy, Quảng Ngãi) đã lắp đặt tổng cộng 280 máy ảnh tự động ở nhiều vị trí khác nhau trong rừng. Thông thường, cứ khoảng 3 đến 4 tháng, cán bộ ở VQG sẽ đi kiểm tra dữ liệu một lần cũng như thay pin, bảo dưỡng máy và tiếp tục đặt lại. Ảnh: suckhoedoisong.
Trong đợt kiểm tra dữ liệu từ máy ảnh tự động đặt trong rừng mới nhất, Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh về loài mang Trường Sơn quý hiếm. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.
Bẫy ảnh phát hiện nhiều động vật quý hiếm tại Chư Mom Ray, có loài lần đầu!

Nhờ bẫy ảnh tự động, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài quý hiếm, trong đó lần đầu tiên phát hiện cua bay.

Từ đầu năm đến nay, bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm bao gồm gà tiền mặt đỏ, công xanh, bò tót, voọc chà vá chân nâu, nai cà tông… Ảnh: Tiền phong.
Đây là lần đầu tiên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh thực tế của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa (gấu đen châu Á) và cua bay. Trước đó, đơn vị chỉ phát hiện dấu vết của gấu ngựa bằng dấu chân. Ảnh: Tiền phong.
