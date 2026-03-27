Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sinh vật biển giống 'túi nhựa' nhưng là 'họ hàng xa' của con người?

Kho tri thức

Sinh vật biển giống 'túi nhựa' nhưng là 'họ hàng xa' của con người?

Tồn tại giữa đại dương sâu thẳm, động vật có bao là một nhóm sinh vật kỳ lạ mang dáng vẻ giản đơn nhưng ẩn chứa nhiều bí mật tiến hóa đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Không phải “động vật đơn giản” như vẻ ngoài. Dù trông giống những túi mềm vô tri, các loài động vật có bao (phân ngành Tunicata) thực chất có cấu trúc sinh học phức tạp, đặc biệt ở giai đoạn ấu trùng, khi chúng sở hữu dây sống – đặc điểm then chốt của động vật có xương sống. Ảnh: Pinterest.
Không phải “động vật đơn giản” như vẻ ngoài. Dù trông giống những túi mềm vô tri, các loài động vật có bao (phân ngành Tunicata) thực chất có cấu trúc sinh học phức tạp, đặc biệt ở giai đoạn ấu trùng, khi chúng sở hữu dây sống – đặc điểm then chốt của động vật có xương sống. Ảnh: Pinterest.
Họ hàng gần gũi với con người hơn bạn tưởng. Các nghiên cứu di truyền cho thấy Tunicata có quan hệ gần gũi với động vật có xương sống hơn so với nhiều nhóm sinh vật biển khác, khiến chúng trở thành “người họ hàng xa” của con người trong cây tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Họ hàng gần gũi với con người hơn bạn tưởng. Các nghiên cứu di truyền cho thấy Tunicata có quan hệ gần gũi với động vật có xương sống hơn so với nhiều nhóm sinh vật biển khác, khiến chúng trở thành “người họ hàng xa” của con người trong cây tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Ấu trùng bơi lội, trưởng thành “đứng yên”. Khi còn nhỏ, động vật có bao di chuyển tự do như nòng nọc, nhưng khi trưởng thành lại bám cố định vào đá hoặc san hô, sống kiểu lọc nước thụ động. Ảnh: Pinterest.
Ấu trùng bơi lội, trưởng thành “đứng yên”. Khi còn nhỏ, động vật có bao di chuyển tự do như nòng nọc, nhưng khi trưởng thành lại bám cố định vào đá hoặc san hô, sống kiểu lọc nước thụ động. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể được bao bọc bởi chất giống cellulose. Lớp “áo” ngoài của chúng – gọi là tunic – chứa tunicin, một hợp chất gần giống cellulose ở thực vật, điều hiếm thấy trong giới động vật. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể được bao bọc bởi chất giống cellulose. Lớp “áo” ngoài của chúng – gọi là tunic – chứa tunicin, một hợp chất gần giống cellulose ở thực vật, điều hiếm thấy trong giới động vật. Ảnh: Pinterest.
Những “máy lọc nước sống”. Một cá thể động vật có bao có thể lọc lượng nước biển lớn mỗi ngày để lấy thức ăn là vi sinh vật, góp phần làm sạch môi trường biển một cách tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Những “máy lọc nước sống”. Một cá thể động vật có bao có thể lọc lượng nước biển lớn mỗi ngày để lấy thức ăn là vi sinh vật, góp phần làm sạch môi trường biển một cách tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Có thể sinh sản vô tính như thực vật. Nhiều loài có khả năng nảy chồi để tạo thành các quần thể lớn, hình thành những “thuộc địa” dày đặc phủ kín bề mặt đá hoặc thân tàu. Ảnh: Pinterest.
Có thể sinh sản vô tính như thực vật. Nhiều loài có khả năng nảy chồi để tạo thành các quần thể lớn, hình thành những “thuộc địa” dày đặc phủ kín bề mặt đá hoặc thân tàu. Ảnh: Pinterest.
Một số loài có thể phát sáng. Một vài loài sinh sống ở vùng biển sâu có khả năng phát quang sinh học, tạo nên những đốm sáng huyền ảo trong bóng tối đại dương. Ảnh: Pinterest.
Một số loài có thể phát sáng. Một vài loài sinh sống ở vùng biển sâu có khả năng phát quang sinh học, tạo nên những đốm sáng huyền ảo trong bóng tối đại dương. Ảnh: Pinterest.
“Quái vật” xâm lấn đại dương. Một số loài động vật có bao phát triển nhanh chóng và bám vào tàu thuyền, lồng nuôi cá, gây thiệt hại kinh tế và được xem là sinh vật xâm lấn nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
“Quái vật” xâm lấn đại dương. Một số loài động vật có bao phát triển nhanh chóng và bám vào tàu thuyền, lồng nuôi cá, gây thiệt hại kinh tế và được xem là sinh vật xâm lấn nguy hiểm. Ảnh: Pinterest.
Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
T.B (tổng hợp)
#Sinh vật biển giống túi nhựa #Cấu trúc phức tạp của động vật có bao #động vật có bao #sinh vật biển #họ hàng con người #sinh thái biển

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

5 smartphone pin trâu nhất năm 2026

