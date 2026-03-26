Sinh vật không não có khả năng lộn dạ dày ra ngoài gây sốc

Xuất hiện khắp các đại dương, những sinh vật hình sao này sở hữu cơ thể kỳ lạ và nhiều khả năng sinh học khiến con người kinh ngạc.

Không có não và máu như động vật thông thường. Các loài sao biển (lớp Asteroidea) không có não trung tâm hay hệ tuần hoàn máu, thay vào đó sử dụng hệ thống ống nước để vận chuyển chất dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.
Di chuyển bằng hàng trăm “chân ống”. Phía dưới cơ thể sao biển là hàng trăm ống nhỏ giúp chúng bám, bò và mở vỏ con mồi một cách chậm rãi nhưng hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Ăn bằng cách lộn dạ dày ra ngoài. Sao biển có thể đẩy dạ dày ra khỏi cơ thể để tiêu hóa con mồi ngay bên ngoài, một cơ chế ăn uống rất độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Có thể tái tạo lại chi bị mất. Nhiều loài sao biển có khả năng mọc lại 'cánh tay', thậm chí từ một phần nhỏ của cơ thể có thể phát triển thành cá thể mới. Ảnh: Pinterest.
Số lượng “cánh tay” không cố định. Dù phổ biến là 5 cánh, nhiều loài có thể có 10, 20 hoặc thậm chí nhiều hơn, tạo nên hình dạng đa dạng của các loài sao biển. Ảnh: Pinterest.
Sống ở nhiều độ sâu khác nhau. Sao biển có thể được tìm thấy từ vùng nước nông ven bờ đến đáy đại dương sâu hàng nghìn mét. Ảnh: Pinterest.
Có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng giúp kiểm soát số lượng sinh vật khác, đặc biệt là nhuyễn thể, giữ cân bằng sinh thái biển. Ảnh: Pinterest.
Màu sắc đa dạng và nổi bật. Từ đỏ, cam, tím đến xanh, màu sắc của sao biển không chỉ đẹp mắt mà còn có thể giúp cảnh báo kẻ săn mồi rằng chúng có mùi vị không mấy dễ chịu. Ảnh: Pinterest.
Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Sai lầm khi dùng tai nghe nhét tai

Tai nghe nhét tai tiện lợi nhưng dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn. Vệ sinh sai cách hoặc bỏ qua thói quen này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tai.