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Quân sự - Thế giới

Cận cảnh loại đạn phân mảnh chống UAV Nga đưa vào sản xuất

Đạn Ellipsis sử dụng một loại đầu đạn được thiết kế đặc biệt có khả năng tách thành ba sau khi bắn, nhằm tăng khả năng bắn trúng các máy bay không người lái.

Tuệ Minh

Khi máy bay không người lái tiếp tục làm thay đổi cục diện chiến trường, Nga đã giới thiệu một biện pháp đối phó mới: loại đạn chống drone có khả năng tách thành ba viên đạn nhỏ sau khi bắn, giúp mở rộng phạm vi tác chiến.

Loại đạn này có tên gọi Ellipsis, được sản xuất với hai cỡ nòng 5,45mm và 7,62mm, phù hợp với các loại súng trường và súng máy tiêu chuẩn của Nga.

Được phát triển bởi công ty Vysokotochka, một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Rostec, loại đạn này được thiết kế dành riêng cho các nhiệm vụ chống hệ thống bay không người lái (C-UAS) và có tầm bắn hiệu quả lên tới 300 mét (984 feet).

Mặt cắt ngang của viên đạn chống drone Ellipsis của Nga, cho thấy ba đầu đạn xếp chồng bên trong vỏ đạn. Ảnh: Vysokotochka
Mặt cắt ngang của viên đạn chống drone Ellipsis của Nga, cho thấy ba đầu đạn xếp chồng bên trong vỏ đạn. Ảnh: Vysokotochka

Đoạn video do công ty công bố cho thấy phiên bản 5,45mm đã bắn hạ một chiếc drone đang lơ lửng ở độ cao khoảng 10 mét (33 feet) so với mặt đất từ khoảng cách 100 mét (328 feet) sau bốn phát bắn.

Theo Rostec, Ellipsis đã hoàn tất các thử nghiệm, dù màn trình diễn chỉ được giới thiệu thông qua loạt video quảng bá #NashKrash của chính công ty.

Việc sản xuất hàng loạt đang được triển khai, với lô hàng đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Nga.

Nhiều viên đạn Ellipsis được xếp hàng trên bàn cạnh các hộp đựng màu trắng. Ảnh: Vysokotochka
Nhiều viên đạn Ellipsis được xếp hàng trên bàn cạnh các hộp đựng màu trắng. Ảnh: Vysokotochka

Mỗi thành phần đầu đạn, khi bắn ra dựa vào rãnh xoắn nòng súng, nhờ đó đạt được sự ổn định, cho phép chúng ta bắn xuyên qua bộ phận giảm giật đầu nòng kiểu kín, hay còn gọi là lon giảm giật, bắn xa hơn so với đạn súng săn (shortgun) từ 100 đến 300 mét, tùy thuộc vào cỡ nòng.

Loại đạn này có đặc tính xuyên phá rất tốt ở tầm bắn 100-150 mét, nhưng do khối lượng nhỏ và hình dạng không tốt nên các mảnh đạn khác nhanh chóng mất năng lượng và ở tầm bắn trên 500 mét thì hầu như không có tác dụng gây chết người.

Chuyên gia hàng không Anatolii Khrapchynskyi nhận định ý tưởng này không hoàn toàn mới, đồng thời lưu ý rằng nhà sản xuất Colt CZ của Cộng hòa Séc trước đây cũng từng trình diễn công nghệ tương tự.

Ông cũng cho biết lực lượng Ukraine hiện đang sử dụng loại đạn dựa trên nguyên lý tương tự, tạo ra hiệu ứng mà ông mô tả là “đám mây mảnh đạn”.

Ellipsis đạt được điều này nhờ thiết kế đầu đạn ba mảnh, tách rời sau khi rời khỏi nòng súng, tạo ra vùng phân tán kiểm soát, cho phép một phát bắn giải phóng ba viên đạn nhỏ.

“Nếu nói đây là công nghệ đúng đắn, thì trong mọi trường hợp, mỗi binh sĩ nên có một băng đạn được nạp loại đạn này,” ông Khrapchynskyi cho biết.

Loại đạ phân mảnh độc đáo chuyên dụng tiêu diệt drone đầu tiên được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Rostec/Nash Krash/
#Đạn chống UAV Ellipsis #Công nghệ đạn phân mảnh #Chống drone Nga #Phát triển đạn tách thành ba #Ứng dụng trong chiến tranh hiện đại

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