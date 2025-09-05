Hà Nội

Sống Khỏe

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

Trương Hiền

Vết côn trùng đốt thường gây ngứa ngáy khó chịu hoặc đau đớn. Một số trường hợp có thể dẫn đến dị ứng nghiêm trọng hoặc nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời. Vậy khi bị côn trùng đốt cần xử trí thế nào?

12.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Xác định loại côn trùng gây vết đốt

Trước tiên, cần nhận biết loại côn trùng gây ra vết đốt để có biện pháp xử lý phù hợp:

Muỗi, kiến, bọ chét: Thường gây sưng đỏ, ngứa tại chỗ.

Ong, ong bắp cày, ong vò vẽ: Vết đốt đau rát, có thể kèm theo dị ứng nặng.

Nhện, bọ cạp: Có thể để lại vết thương sâu, sưng to và đau nhức kéo dài.

Các bước xử lý cơ bản

Rửa sạch vùng da bị đốt: Dùng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ chất độc, vi khuẩn.

Chườm lạnh: Dùng khăn lạnh hoặc túi đá bọc trong khăn để giảm sưng, đau và ngứa.

Dùng các nguyên liệu tự nhiên: Nước muối loãng hoặc baking soda giúp sát khuẩn và giảm ngứa; Mật ong hoặc gel nha đam có tác dụng làm dịu da, chống viêm; Khoai tây hoặc dưa leo thái lát có thể đắp lên da để giảm nóng rát.

Không gãi: Tránh làm trầy xước vết đốt, giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Trường hợp đặc biệt cần chú ý

Bị ong đốt: Nhanh chóng lấy ngòi ong ra bằng nhíp sạch, tránh nặn bóp làm lan thêm độc tố. Sau đó, chườm lạnh và theo dõi phản ứng cơ thể.

Phản ứng dị ứng mạnh (sốc phản vệ): Nếu xuất hiện khó thở, sưng môi, chóng mặt, nổi mẩn toàn thân, cần đưa ngay đến bệnh viện.

Bị nhện độc, bọ cạp cắn: Không tự ý xử lý tại nhà, cần đến cơ sở y tế ngay để được điều trị.

Phòng tránh côn trùng đốt

Giữ vệ sinh môi trường sống, dọn dẹp những nơi ẩm thấp, bụi bẩn – nơi côn trùng thường trú ngụ.

Mặc quần áo dài tay khi đi dã ngoại, làm vườn hoặc đến khu vực nhiều côn trùng.

Dùng kem chống muỗi, màn khi ngủ hoặc thiết bị đuổi côn trùng trong gia đình.

Hầu hết các vết đốt thông thường có thể tự khỏi sau vài giờ đến vài ngày nếu được xử lý đúng cách. Tuy nhiên, không nên chủ quan, đặc biệt trong trường hợp có triệu chứng bất thường, vì nguy cơ sốc phản vệ hoặc nhiễm độc có thể đe dọa tính mạng.

Lợi ích của quả lê

Lợi ích của quả lê

Theo Y học cổ truyền, quả lê có tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho. 

