Chính trị

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng

Ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Hải Ninh

Ngày 6/10, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

67777-8513.jpg
Ông Đỗ Trọng Hưng.

Ông Đỗ Trọng Hưng bị xác định đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Hưng gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 26/9, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng theo thẩm quyền.

Bộ Chính trị kết luận, ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng 54 tuổi, trình độ Tiến sĩ triết học. Ông Hưng từng trải qua nhiều vị trí công tác từ Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tháng 10/2020, ông Hưng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đến tháng 9/2024, giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương.

