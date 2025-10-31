Cách giúp bạn tránh mua nhầm thuốc giả

Thuốc giả xuất hiện ngày càng tinh vi, len lỏi từ mạng xã hội đến quầy thuốc. Người tiêu dùng cần tỉnh táo và hiểu biết để tự bảo vệ sức khỏe.

Trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thậm chí có cả sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với hình ảnh bác sĩ, dược sĩ giả mạo. Điều đáng lo là những sản phẩm này lại dễ dàng lọt vào tay người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm người có tâm lý “chữa bệnh nhanh, tiện lợi, giá rẻ”.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Không chỉ mất tiền, mà còn mất sức khỏe

Thuốc giả không chỉ đơn thuần là sản phẩm không có tác dụng điều trị. Nhiều loại chứa các chất cấm, tạp chất độc hại hoặc hàm lượng hoạt chất không đúng tiêu chuẩn, gây ra hàng loạt hệ lụy, từ dị ứng, suy gan thận đến nguy cơ tử vong. Đáng nói, người tiêu dùng rất khó phân biệt thật – giả nếu không có kiến thức y dược, bởi hình thức bao bì, tem mác, thậm chí mã QR đều có thể bị làm giả tinh vi.

Theo cảnh báo từ Bộ Y tế, các sản phẩm giả thường xuất hiện nhiều trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc kênh bán hàng online không được cấp phép. Những quảng cáo “giật gân” như “hiệu quả sau 3 ngày”, “100% thành phần tự nhiên, không tác dụng phụ” là chiêu thức quen thuộc để đánh vào tâm lý người mua.

Người tiêu dùng cần làm gì để tự bảo vệ mình?

Theo các chuyên gia, muốn bảo vệ bản thân, người tiêu dùng cần trang bị ba lá chắn: Kiến thức – cảnh giác – xác thực.

Chỉ mua thuốc ở nơi uy tín

Ưu tiên nhà thuốc có giấy phép hoạt động rõ ràng, hoặc hệ thống phân phối chính hãng được công bố trên website của Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược.

Khi mua online, chỉ nên chọn kênh có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, tránh mua qua Facebook, TikTok, hoặc các sàn thương mại điện tử không rõ nguồn gốc.

Kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm

Đọc rõ số đăng ký, hạn dùng, thành phần, nơi sản xuất và phân phối.

Sử dụng ứng dụng tra cứu thuốc chính thống của Bộ Y tế để xác thực mã số đăng ký, tránh tin vào mã QR dán ngoài bao bì.

Nếu bao bì mờ, chữ in lệch hoặc có mùi lạ, tuyệt đối không sử dụng.

Cảnh giác với quảng cáo thần dược

Thuốc thật không bao giờ được quảng cáo với cam kết “chữa khỏi 100%”.

Các lời quảng cáo kèm hình ảnh người nổi tiếng, bác sĩ hoặc bệnh viện danh tiếng cần được kiểm chứng trước khi tin tưởng.

Chủ động hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

Không tự ý dùng thuốc, nhất là thuốc điều trị bệnh mạn tính hoặc thuốc giảm cân, tăng cường sinh lý – nhóm sản phẩm dễ bị làm giả nhất.

Khi có dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc, cần giữ lại bao bì, hóa đơn và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn.

Vai trò của cơ quan chức năng và cộng đồng

Dù người tiêu dùng có cảnh giác, nhưng để ngăn chặn thuốc giả hiệu quả, vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp dược và truyền thông. Việc tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các cơ sở buôn bán thuốc giả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức dược phẩm đến người dân là vô cùng cần thiết.

Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi, trong khi niềm tin người tiêu dùng dễ bị lung lay bởi quảng cáo. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh không chỉ đúng trong y học, mà còn đúng trong việc tự bảo vệ sức khỏe trước vấn nạn thuốc giả.

Tóm lại, người tiêu dùng không thể chống thuốc giả bằng may mắn, mà bằng kiến thức và sự chủ động. Mỗi lựa chọn cẩn trọng khi mua thuốc chính là một bước nhỏ, nhưng có thể bảo vệ cả tính mạng và niềm tin vào hệ thống y tế.