Bước vào giai đoạn tăng tốc tại thị trường Việt, BYD đồng loạt áp dụng ưu đãi đặc biệt cho toàn bộ dải sản phẩm từ xe thuần điện đến hybrid DM-i Super Hybrid.

Sau gần 1,5 năm hiện diện tại Việt Nam, BYD đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với danh mục sản phẩm xe năng lượng mới đa dạng nhất thị trường, bao gồm cả xe thuần điện (EV) và hybrid sạc ngoài (DM-i Super Hybrid). Nhằm tri ân khách hàng và đón đầu mùa mua sắm cuối năm, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu chương trình ưu đãi toàn diện trong tháng 10, đây được xem là ưu đãi lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay.

BYD ưu đãi đầu quý IV, khách hàng dễ dàng sở hữu ôtô năng lượng mới.

Chương trình áp dụng trên toàn bộ hệ thống đại lý, mang đến nhiều ưu đãi hiện vật và tài chính, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe với mức hỗ trợ vay lên đến 90% giá trị, lãi suất ưu đãi và quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng.

Tất cả dòng xe thuần điện của BYD được tặng kèm voucher sạc trị giá 5-10 triệu đồng, thảm sàn chính hãng, bộ sạc treo tường 7 kW, bộ sạc di động 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L. Các mẫu xe BYD M6, Seal, Han và Sealion 8 còn được nhận thêm quà tặng BYD APP trị giá gần 15 triệu đồng.

Bên cạnh các quà tặng từ BYD Việt Nam, khách hàng mua các dòng xe BYD M6, Atto 3 và Seal để kinh doanh dịch vụ vận tải với Grab hoặc Be còn nhận thêm gói ưu đãi hấp dẫn, đáng chú ý nhất là gói bảo hành pin mở rộng lên đến 8 năm hoặc 500.000 km và miễn phí gói 6 lần bảo dưỡng cơ bản theo tiêu chuẩn.

Quý IV luôn là giai đoạn tăng trưởng mạnh của thị trường ôtô khi người tiêu dùng ưu tiên mua xe trước Tết. Việc BYD triển khai ưu đãi đồng loạt trong tháng 10 thể hiện chiến lược chủ động chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ, doanh nghiệp vận tải công nghệ và người tiêu dùng đang chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Theo ông Trịnh Huy Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Hào Hương (Nhà xe Hào Hương), chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn BYD không chỉ vì công nghệ hiện đại, mà còn bởi sự phù hợp với mô hình kinh doanh vận tải đường dài. Chi phí nhiên liệu tiết kiệm, vận hành êm ái và ít phải bảo dưỡng là những yếu tố giúp nhà xe gia tăng lợi nhuận, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách.”

Chị Hoàng Thanh Nhi (TP.HCM), khách hàng sở hữu BYD Atto 3, cho biết: “Lái BYD mỗi ngày là một trải nghiệm thoải mái và an tâm. Xe mượt, pin ổn định, nội thất cao cấp hơn rất nhiều so với các mẫu xe cùng tầm giá.”

Với hơn 14 triệu xe năng lượng mới đã được sản xuất trên toàn cầu, BYD đang mang đến một hệ sinh thái toàn diện.

Với hơn 14 triệu xe năng lượng mới đã được sản xuất trên toàn cầu, BYD đang mang đến một hệ sinh thái toàn diện. Tại Việt Nam, hãng vừa bán xe, vừa xây dựng một hệ sinh thái xanh toàn diện thông qua hợp tác chiến lược với các hãng taxi công nghệ như Be, Grab, các đơn vị vận tải và đối tác hạ tầng sạc tại Việt Nam. Mục tiêu của BYD là mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.

Ông Huỳnh Tấn Mỹ – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp BYD Việt Nam – nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp và các đối tác tài xế sản phẩm xe điện chất lượng cũng như giải pháp tổng thể về chi phí, hiệu quả vận hành và dịch vụ hậu mãi. BYD cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành vận tải Việt Nam.”

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.