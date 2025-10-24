Hà Nội

Xe

BYD ưu đãi đầu quý IV, khách hàng dễ dàng sở hữu ôtô năng lượng mới

Bước vào giai đoạn tăng tốc tại thị trường Việt, BYD đồng loạt áp dụng ưu đãi đặc biệt cho toàn bộ dải sản phẩm từ xe thuần điện đến hybrid DM-i Super Hybrid.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá nhanh BYD Seal 5 hybrid giá dưới 700 triệu.

Sau gần 1,5 năm hiện diện tại Việt Nam, BYD đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với danh mục sản phẩm xe năng lượng mới đa dạng nhất thị trường, bao gồm cả xe thuần điện (EV) và hybrid sạc ngoài (DM-i Super Hybrid). Nhằm tri ân khách hàng và đón đầu mùa mua sắm cuối năm, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu chương trình ưu đãi toàn diện trong tháng 10, đây được xem là ưu đãi lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay.

4-3325.jpg
BYD ưu đãi đầu quý IV, khách hàng dễ dàng sở hữu ôtô năng lượng mới.

Chương trình áp dụng trên toàn bộ hệ thống đại lý, mang đến nhiều ưu đãi hiện vật và tài chính, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe với mức hỗ trợ vay lên đến 90% giá trị, lãi suất ưu đãi và quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng.

Tất cả dòng xe thuần điện của BYD được tặng kèm voucher sạc trị giá 5-10 triệu đồng, thảm sàn chính hãng, bộ sạc treo tường 7 kW, bộ sạc di động 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L. Các mẫu xe BYD M6, Seal, Han và Sealion 8 còn được nhận thêm quà tặng BYD APP trị giá gần 15 triệu đồng.

2-9186.jpg
Tất cả dòng xe thuần điện BYD được tặng kèm voucher sạc trị giá 5-10 triệu, thảm sàn, bộ sạc treo tường 7 kW, sạc di động 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn điện V2L.

Bên cạnh các quà tặng từ BYD Việt Nam, khách hàng mua các dòng xe BYD M6, Atto 3 và Seal để kinh doanh dịch vụ vận tải với Grab hoặc Be còn nhận thêm gói ưu đãi hấp dẫn, đáng chú ý nhất là gói bảo hành pin mở rộng lên đến 8 năm hoặc 500.000 km và miễn phí gói 6 lần bảo dưỡng cơ bản theo tiêu chuẩn.

Quý IV luôn là giai đoạn tăng trưởng mạnh của thị trường ôtô khi người tiêu dùng ưu tiên mua xe trước Tết. Việc BYD triển khai ưu đãi đồng loạt trong tháng 10 thể hiện chiến lược chủ động chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ, doanh nghiệp vận tải công nghệ và người tiêu dùng đang chuyển đổi sang phương tiện xanh.

1-9659.jpg
Việc BYD triển khai ưu đãi đồng loạt trong tháng 10 thể hiện chiến lược chủ động chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ, doanh nghiệp vận tải công nghệ...

Theo ông Trịnh Huy Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Hào Hương (Nhà xe Hào Hương), chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn BYD không chỉ vì công nghệ hiện đại, mà còn bởi sự phù hợp với mô hình kinh doanh vận tải đường dài. Chi phí nhiên liệu tiết kiệm, vận hành êm ái và ít phải bảo dưỡng là những yếu tố giúp nhà xe gia tăng lợi nhuận, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách.”

Chị Hoàng Thanh Nhi (TP.HCM), khách hàng sở hữu BYD Atto 3, cho biết: “Lái BYD mỗi ngày là một trải nghiệm thoải mái và an tâm. Xe mượt, pin ổn định, nội thất cao cấp hơn rất nhiều so với các mẫu xe cùng tầm giá.”

5-4256.jpg
Với hơn 14 triệu xe năng lượng mới đã được sản xuất trên toàn cầu, BYD đang mang đến một hệ sinh thái toàn diện.

Với hơn 14 triệu xe năng lượng mới đã được sản xuất trên toàn cầu, BYD đang mang đến một hệ sinh thái toàn diện. Tại Việt Nam, hãng vừa bán xe, vừa xây dựng một hệ sinh thái xanh toàn diện thông qua hợp tác chiến lược với các hãng taxi công nghệ như Be, Grab, các đơn vị vận tải và đối tác hạ tầng sạc tại Việt Nam. Mục tiêu của BYD là mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.

Ông Huỳnh Tấn Mỹ – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp BYD Việt Nam – nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp và các đối tác tài xế sản phẩm xe điện chất lượng cũng như giải pháp tổng thể về chi phí, hiệu quả vận hành và dịch vụ hậu mãi. BYD cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành vận tải Việt Nam.”

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.

Xe

Kei car điện BYD đầu tiên lộ diện tại Tokyo, thách thức xe Nhật Bản

BYD vừa công bố teaser chính thức cho mẫu xe điện cỡ nhỏ (Kei car) hoàn toàn mới, chuẩn bị ra mắt tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2025 vào cuối tháng này.

Video: Mẫu xe Kei car điện BYD đầu tiên lộ diện.

Không lựa chọn một mẫu xe hiệu suất cao hay SUV hạng sang để gây tiếng vang, BYD chọn cách tiếp cận khiêm tốn hơn nhưng mang tính biểu tượng mạnh mẽ: một mẫu kei car thuần điện – dòng xe nhỏ gọn đặc trưng của Nhật, đã xuất hiện từ sau Thế chiến II và trở thành một phần không thể thiếu trên đường phố nước này.

Xem chi tiết

Xe

Điều gì khiến công nghệ DM-i Super Hybrid của BYD hoàn toàn khác biệt

BYD Sealion 6 là mẫu xe đầu tiên áp dụng công nghệ DM-i Super Hybrid tại thị trường Việt Nam, mở ra cánh cửa đưa người dùng tiếp cận công nghệ hybrid độc quyền.

BYD từ lâu đã được biết đến là thương hiệu tiên phong trong việc phát triển xe năng lượng mới, bao gồm xe điện thuần (EV) lẫn xe hybrid cắm sạc (PHEV). Trong đó, DM-i Super Hybrid chính là “át chủ bài” giúp BYD tạo nên sự khác biệt so với bất kỳ công nghệ PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) nào trên thị trường.

Thay vì chọn động cơ đốt trong là trung tâm, BYD lại chọn cách đặt điện năng làm gốc, để từ đó xây dựng nên một kiến trúc hybrid hoàn toàn mới, mang lại hiệu quả vượt trội cả về tiết kiệm, vận hành lẫn trải nghiệm sử dụng. Đây chính là công nghệ làm nên sự độc quyền cho BYD và là nền tảng của những mẫu xe đang ngày càng được người dùng toàn cầu ưa chuộng.

Xem chi tiết

Xe

BYD Dolphin Surf đạt chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP

Mẫu xe điện đô thị BYD Dolphin Surf xuất sắc giành chứng nhận 5 sao Euro NCAP, khẳng định cam kết an toàn tối đa ngay ở phân khúc phổ thông.

Video: BYD Dolphin Surf xuất sắc giành chứng nhận 5 sao Euro NCAP.

Mẫu xe điện đô thị BYD Dolphin Surf vừa ghi dấu ấn lớn khi đạt chứng nhận an toàn tối đa 5 sao từ tổ chức Euro NCAP, một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất châu Âu. Đây là minh chứng rõ rệt cho chiến lược công nghệ toàn diện mà BYD đang theo đuổi, khi mang lại mức bảo vệ cao nhất cho hành khách và người tham gia giao thông, ngay cả trên dòng xe có giá dễ tiếp cận.

Xem chi tiết

