Kei car điện BYD đầu tiên lộ diện tại Tokyo, thách thức xe Nhật Bản

BYD vừa công bố teaser chính thức cho mẫu xe điện cỡ nhỏ (Kei car) hoàn toàn mới, chuẩn bị ra mắt tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2025 vào cuối tháng này.

Thảo Nguyễn
Video: Mẫu xe Kei car điện BYD đầu tiên lộ diện.

Không lựa chọn một mẫu xe hiệu suất cao hay SUV hạng sang để gây tiếng vang, BYD chọn cách tiếp cận khiêm tốn hơn nhưng mang tính biểu tượng mạnh mẽ: một mẫu kei car thuần điện – dòng xe nhỏ gọn đặc trưng của Nhật, đã xuất hiện từ sau Thế chiến II và trở thành một phần không thể thiếu trên đường phố nước này.

Mẫu xe điện mới của BYD được phát triển riêng cho thị trường Nhật, thuộc phân khúc kei car với các quy định khắt khe về kích thước và dung tích động cơ. Qua hình ảnh teaser, chiếc xe có thiết kế hình hộp đặc trưng, mui cao, phần nhô trước và sau ngắn, bánh xe đặt sát bốn góc – tất cả nhằm tối ưu hóa không gian nội thất.

3-3341.jpg
Kei car điện BYD đầu tiên lộ diện tại Tokyo, thách thức xe Nhật Bản.

Các bức ảnh rò rỉ từ mạng xã hội Trung Quốc còn tiết lộ rằng xe sẽ có cửa trượt phía sau và nội thất hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số nổi, màn hình giải trí cỡ lớn và cột A kép giúp mở rộng tầm nhìn.

Về thông số kỹ thuật sơ bộ, xe được trang bị bộ pin 20 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 180 km theo chuẩn WLTC. Ngoài ra, xe được kỳ vọng sẽ có hệ thống bơm nhiệt để tăng hiệu suất vận hành và thoải mái hơn khi trời lạnh, cũng như hỗ trợ sạc nhanh với công suất lên đến 100 kW nhờ kiến trúc điện ấn tượng.

2-178.jpg
Về thông số kỹ thuật sơ bộ, xe được trang bị bộ pin 20 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 180 km theo chuẩn WLTC.

Mức giá dự kiến khoảng 2,5 triệu yên (tương đương 17.000 USD), thấp hơn các đối thủ nội địa như Nissan Sakura hay Mitsubishi eK X EV – nếu chưa tính các chính sách trợ giá từ chính phủ Nhật.

Đây không phải là lần đầu tiên BYD bán xe tại Nhật, nhưng là lần đầu tiên hãng phát triển một mẫu xe chuyên biệt cho thị trường này – một bước đi mang tính chiến lược quan trọng. Trong bối cảnh phân khúc kei car vẫn do các hãng Nhật như Suzuki, Daihatsu và Honda thống trị, sự xuất hiện của một mẫu EV đến từ Trung Quốc có thể thay đổi cục diện.

4-2089.jpg
Việc BYD tiến vào sân chơi này, không khác gì một nhà sản xuất Trung Quốc tung ra mẫu SUV cỡ lớn để cạnh tranh trực tiếp với Cadillac Escalade tại Mỹ.

Việc BYD tiến vào sân chơi độc quyền này không khác gì một nhà sản xuất Trung Quốc tung ra mẫu SUV cỡ lớn để cạnh tranh trực tiếp với Cadillac Escalade tại Mỹ – nhưng với giá chỉ bằng một nửa.

Dù chưa công bố thời điểm chính thức mở bán, nhiều khả năng mẫu xe điện kei của BYD sẽ đến tay khách hàng Nhật vào năm 2026. Tuy nhiên, ngay cả trước khi có mặt trên thị trường, chiếc xe này đã trở thành một phép thử quan trọng cho tham vọng toàn cầu của BYD, cũng như mức độ chấp nhận của người tiêu dùng Nhật với xe điện sản xuất từ Trung Quốc.

