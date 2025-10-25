Video: Đánh giá BYD Seal 5 hybrid cắm sạc 696 triệu tại Việt Nam.

Theo số liệu từ các nhà sản xuất ôtô và ước tính của Car Industry Analysis, tổng doanh số xe mới toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025 đạt 45,2 triệu chiếc, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota tiếp tục là hãng xe dẫn đầu toàn cầu với gần 4,73 triệu xe bán ra, chiếm khoảng 10% tổng lượng xe tiêu thụ trên thị trường thế giới. Volkswagen và Ford lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, đáng chú ý là sự bứt phá mạnh mẽ của BYD khi vươn lên vị trí thứ tư, lần đầu tiên vượt qua Hyundai cũng như các thương hiệu lớn khác như Honda, Nissan, Suzuki và Kia.

BYD của Trung Quốc lần đầu vượt Hyundai về doanh số toàn cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, BYD đạt doanh số hơn 2 triệu xe, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chưa bao gồm doanh số từ các thương hiệu con như Denza, Fang Cheng Bao và Yangwang. Sự tăng trưởng của BYD được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu mạnh sang các thị trường như Đông Nam Á, Mỹ Latin và châu Âu, bù đắp cho sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa Trung Quốc. Một số thị trường truyền thống của Hyundai như Thái Lan, Malaysia, Brazil và Mexico hiện đang chứng kiến sự hiện diện ngày càng lớn của BYD.

Dù vẫn duy trì được doanh số ổn định nhờ các mẫu xe như Tucson, Elantra và dòng IONIQ, Hyundai đang chịu sức ép lớn từ các hãng xe điện Trung Quốc, đặc biệt là BYD. Các yếu tố như chiến lược giá cạnh tranh, năng lực sản xuất mở rộng và tốc độ phát triển sản phẩm mới giúp BYD thu hút người tiêu dùng tại nhiều khu vực.

Bên cạnh BYD, hãng xe Geely cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với doanh số gần 1 triệu xe, tăng 59% nhờ sự thành công của thương hiệu Galaxy và mẫu Xingyuan tại Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà sản xuất Nhật Bản như Nissan và Honda lại ghi nhận mức giảm lần lượt 7,3% và 7,4%, chủ yếu do sự tụt hậu trong mảng xe điện tại thị trường Trung Quốc. Các hãng xe sang như Mercedes-Benz và Audi cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu suy giảm tại thị trường này.

Với đà tăng trưởng hiện tại, BYD được dự đoán có thể vượt Ford vào cuối năm nay để lọt vào top 3 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Sự kiện này cho thấy rõ sự chuyển dịch trong cán cân quyền lực của ngành ô tô toàn cầu, trong bối cảnh các hãng xe điện Trung Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.