Thị trường ôtô phục hồi, Hyundai đạt doanh số hơn 4.000 xe tháng 9/2025

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) vừa thông báo kết quả bán hàng tháng 09/2025 với tổng doanh số xe Hyundai đạt 4.296 xe, tăng trưởng 16,1% so với tháng 08/2025.

Video: Trải nghiệm mẫu xe Hyundai Creta 2025 thế hệ mới tại Việt Nam.

Bước sang tháng 9/2025, thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận dấu hiệu phục hồi rõ nét khi nhiều thương hiệu đạt mức tăng trưởng doanh số khả quan. Trong đó, Hyundai – thương hiệu do Tập đoàn Thành Công (TC Group) lắp ráp và phân phối cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Theo báo cáo mới nhất của TC Group, tổng doanh số thương hiệu Hyundai đạt được trong tháng 9 là 4.296 xe, tăng 16,1% so với tháng trước.

Trong cơ cấu doanh số, Hyundai Tucson tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 952 xe, tăng tới 54% so với tháng trước. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 915 xe bán ra, tăng trưởng 52,5% so với tháng trước đó. Hyundai Accent ghi nhận doanh số 406 xe, đứng ở vị trí thứ 3, tăng trưởng 22,3% so với tháng 8.

Xếp ở vị trí thứ 4 về doanh số trong tháng 9 gồm Hyundai Grand i10 với doanh số 224 xe, Hyundai Stargazer với 220 xe đứng ở vị trí thứ 5. Hyundai Santa Fe với 202 xe, đứng ở vị trí thứ 6.

Hyundai Venue đạt doanh số 140 xe đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Palisade với 120 xe đứng ở vị trí thứ 8. Hyundai Custin với doanh số 106 xe và Hyundai Elantra với doanh số 44 xe lần lượt đứng ở 2 vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng các mẫu xe du lịch bán ra thị trường của Hyundai Thành Công. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 956 xe bán ra trong tháng, bao gồm 115 xe bán ra thị trường quốc tế.

Tổng kết 3 quý bán hàng của năm 2025, Hyundai Thành Công đạt doanh số 35.802 xe bán ra. Bước sang Quý IV/2025, Hyundai Thành Công triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn cao điểm cuối năm, bao gồm: chính sách bảo hành mở rộng 8 năm/120.000km (tùy điều kiện nào đến trước), ưu đãi giá bán lên đến 200 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0%.