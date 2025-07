Thị trường ôtô tháng 6 đạt doanh số cao nhất từ đầu năm 2025

Video: Câu chuyện nội địa hóa ngành ôtô tại Việt Nam.

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng lượng ô tô bán ra trong tháng 6 của các thương hiệu thành viên VAMA đạt 31.977 xe. Trong đó có 22.934 xe du lịch; 261 xe chuyên dụng và 8.782 xe thương mại.

So với tháng 5, doanh số bán ôtô tháng 6 tăng 9,5%. Xét từng khía cạnh cụ thể thì xe du lịch tăng 14,6%, xe chuyên dụng tăng 23% và xe thương mại giảm 2%.

Tổng doanh số tích lũy 6 tháng đầu năm của các thành viên VAMA đạt 163.021 chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe thương mại tăng 28%, ôtô du lịch tăng 18% và xe chuyên dụng tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về nguồn gốc, số lượng xe lắp ráp trong nước đạt 14.355 xe trong tháng 6/2025, tăng 4% so với tháng 5. Riêng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 17.622 xe, tăng 14% so với tháng 5. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp VAMA ghi nhận lượng xe nhập khẩu bán ra nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước.

Suốt 6 tháng đầu năm, người Việt đã mua 77.119 xe lắp ráp trong nước và 85.902 xe nhập khẩu. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe lắp ráp trong nước tăng 12,9%, xe nhập khẩu tăng 29%. Như vậy, xe nhập khẩu vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua lấy lòng khách hàng.

Con số trên chưa phản ánh hết xu hướng thị trường bởi còn rất nhiều thương hiệu chưa tham gia Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam. Điển hình là hai hãng xe có lượng tiêu thụ lớn tại Việt Nam là VinFast và Hyundai.

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính), nguồn cung ôtô cho thị trường Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh (11.9%) so với tháng trước. Trong tháng 6, có khoảng 62.868 xe (bao gồm cả xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước được bổ sung cho thị trường Việt.

Đáng nói, sản lượng ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước tháng 6 đạt 43.200 xe, tăng khoảng 14,9% so với tháng 5 (37.600 xe) và tăng 70,2% so với tháng 6/2024.

Lượng ôtô xuất xưởng tại Việt Nam trong tháng 6 ước đạt 226.500 chiếc, tăng 70,2% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các hãng xe.

Trong tháng 6, ước tính có 19.668 xe ôtô hoàn tất thủ tục thông quan tại Việt Nam, tương đương 407 triệu USD về giá trị, tăng 3,3% về lượng và giảm 4,5% về giá trị so với tháng trước. So với tháng 6/2024, xe nhập khẩu tăng 25,2% về lượng và tăng 32,2% về giá trị.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2025, lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam ước đạt 103.713 xe, giá trị ước tính khoảng 2,233 tỷ USD, tăng 39,5% về lượng và tăng 44,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.