BS.CKI Nguyễn Hồng Ngọc chỉ cách ăn trái cây đúng khi bị đau dạ dày

Theo chuyên gia, người đau dạ dày cần tránh trái cây nhiều axit, ưu tiên loại chín mềm, dễ tiêu để giảm kích ứng và hỗ trợ quá trình điều trị.

Trước tình trạng nhiều người bị đau dạ dày, rất sợ khi ăn trái cây vì không rõ loại trái cây đó có khiến bệnh nặng hơn hay không, PV Báo Tri thức & Cuộc sống đã trao đổi với BS.CKI Nguyễn Hồng Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Bác sĩ cho biết, hiểu rõ đau dạ dày không nên ăn hoa quả gì là điều cần thiết, bởi không phải trái cây nào cũng tốt cho người gặp vấn đề dạ dày. Một số loại hoa quả thậm chí còn có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng đau rát và kéo dài thời gian điều trị bệnh.

Ăn sai hại bệnh trầm trọng

BS.CKI Nguyễn Hồng Ngọc phân tích, trái cây đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn của người bị đau dạ dày, cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp làm dịu dạ dày, giảm viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Việc lựa chọn đúng loại trái cây không chỉ giúp giảm khó chịu mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Khi tiêu thụ hoa quả, người bệnh đau dạ dày cần hạn chế các loại trái cây có vị chua, chứa nhiều axit, đường, chất xơ cứng hoặc dễ gây kích thích dạ dày và làm triệu chứng trầm trọng hơn như cam, quýt, chanh và kiwi. Ngoài ra, không nên ăn trái cây quá chua hoặc chưa chín.

Khi chọn trái cây cho người bị đau dạ dày, cần lưu ý chọn ăn trái cây với các tiêu chí bao gồm:

Trái cây có độ axit thấp giúp giảm kích ứng, tránh tăng cường tiết axit dạ dày.

Chứa chất chống oxy hóa và vitamin giúp giảm viêm: Chất chống oxy hóa trong trái cây giúp giảm viêm dạ dày và hệ tiêu hóa, đồng thời cung cấp vitamin C, A cần thiết.

Dễ tiêu hóa, không gây đầy hơi: Trái cây dễ tiêu hóa, không gây đầy hơi, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và giảm cảm giác khó chịu.

Chứa enzym hỗ trợ tiêu hóa: Một số trái cây như dứa (thơm) chứa enzyme bromelain giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm chứng khó tiêu.

Giàu chất xơ hòa tan: Chất xơ hòa tan điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón, đầy bụng thường gặp ở người đau dạ dày.

Người bị đau dạ dày Nên ăn hoa quả chín, mềm, ít axit và giàu chất xơ hòa tan: Điển hình như chuối chín, đu đủ chín, lê, táo, bơ… Đây là những lựa chọn tốt giúp làm dịu dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa mà ít gây kích ứng, khiến bệnh trầm trọng thêm.

Hạn chế ăn hoa quả khi bụng đói: Việc ăn trái cây có tính axit hoặc giàu chất xơ khi bụng rỗng có thể làm tăng tiết axit dạ dày, gây đau và khó chịu. Vì vậy, cần hạn chế ăn hoa quả lúc đói để tránh kích ứng.

Nên ăn hoa quả dưới dạng sinh tố để dễ tiêu hóa hơn: Xay nhuyễn trái cây giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất hiệu quả.

Không nên ăn quá nhiều trái cây trong một lần, vì dù trái cây tốt cho dạ dày nhưng nếu ăn quá mức có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Nên ăn trái cây vào buổi sáng hoặc giữa các bữa ăn để tránh gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Tránh ăn ngay sau bữa chính vì có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Ăn loại trái cây tốt cho dạ dày, giảm cơn đau

Cùng quan điểm, ThS.BS Nguyễn Xuân Tuấn, Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, để đạt hiệu quả tốt trong điều trị bệnh dạ dày, chúng ta cần cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho cơ thể.

Trong đó trái cây, rau củ quả là loại thực phẩm nhiều vitamin và khoáng chất cơ thể cần. Để đảm bảo cơ thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng và làm dịu cơn đau thì nhóm thực phẩm này là lựa chọn đơn giản nhất.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đau dạ dày nên ăn hoa quả gì. Trái cây là nguồn dinh dưỡng quan trọng và cần thiết trong chế độ ăn uống hàng ngày và ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh dạ dày nên cần biết lựa chọn cho đúng.

Chuối chín tốt cho dạ dày: Có thể nói chuối là một loại trái cây rất tốt cho hệ tiêu hóa. Các chất dinh dưỡng có trong chuối bao gồm: Pectin (giúp hỗ trợ nhu động ruột tự nhiên), kali, magie, vitamin B6, chất xơ… sẽ giúp quá trình tiêu hóa được diễn ra thuận lợi và không gây hại cho dạ dày.

Thanh long: Nếu chưa biết loại nào là hoa quả tốt cho dạ dày thì thanh long sẽ là một sự lựa chọn không nên bỏ qua. Bởi hàm lượng nước và chất xơ hòa tan, đặc biệt là chất nhầy có trong thanh long sẽ giúp bảo vệ dạ dày trước những tác nhân gây hại.

Quả bơ: Theo rất nhiều nghiên cứu, trong quả bơ có hàm lượng chất chống oxy hóa và chống viêm rất cao. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể dùng bơ trong chế độ ăn hàng ngày để nhanh chóng làm lành các vết loét. Ăn bơ thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Folate có trong bơ sẽ giúp làm giảm homocysteine, giúp lưu thông khí huyết, hạn chế cơn đau do co bóp dạ dày.

Lựu: Theo các nhà khoa học, nếu mỗi ngày bổ sung một lượng lựu khoảng 200-300g sẽ cải thiện tình trạng đau dạ dày trong thời gian ngắn. Trong lựu chứa nhiều khoáng chất và vitamin, giúp làm giảm nhanh các cơn đau và nóng rát ở vùng thượng vị, đồng thời giúp việc tiêu hóa tốt hơn

Đu đủ: Đu đủ là một trong những hoa quả tốt cho dạ dày. Bởi đu đủ sẽ giúp: kích thích hệ tiêu hóa; giảm triệu chứng khó tiêu; phòng ngừa bệnh táo bón. Thêm vào đó, enzyme papain và chymopapain có trong đu đủ còn có khả năng xoa dịu cơn đau dạ dày.

Táo: Thành phần chính trong táo có chất xơ hòa tan và lượng lớn enzyme rất có lợi cho quá trình tiêu hóa. Những hoạt chất này hỗ trợ thúc đẩy quá trình phân giải thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản. Từ đó giảm bớt sự khó chịu ở dạ dày.

“Khi bị đau dạ dày, người bệnh nên ăn uống nhẹ nhàng, ưu tiên ăn nhạt, tránh thực phẩm kích thích, nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế căng thẳng để giảm áp lực lên dạ dày. Người bệnh cũng nên ăn chậm, nhai kỹ; Uống đủ nước và uống đúng cách (không uống nhiều nước ngay trước và trong bữa ăn mà nên uống trước hoặc sau bữa ăn khoảng 30 phút, nên uống nước ấm). Người bệnh nên ăn đúng giờ và không nên ăn khuya. Duy trì lịch thăm khám định kỳ và tuân thủ phác đồ điều trị. Nếu cơn đau kéo dài, xuất hiện triệu chứng nôn ra máu, sụt cân nhanh, đau dữ dội không thuyên giảm, người bệnh cần đi khám ngay”, các bác sĩ khuyên.

