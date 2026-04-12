Bất ngờ công thức nấu ăn cổ đại được ghi chép trong thẻ tre

Kho tri thức

Bất ngờ công thức nấu ăn cổ đại được ghi chép trong thẻ tre

Không chỉ chứa hàng nghìn đồ tùy táng, lăng mộ cổ ở Trung Quốc còn gây kinh ngạc khi xuất hiện bộ thẻ tre ghi lại công thức nấu ăn cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo Sohu)
Trong lăng mộ cổ ở Trung Quốc niên đại hơn 2.000 năm, mặc dù hài cốt trong quan tài không còn nữa, nhưng may mắn thay, các hiện vật vẫn được bảo quản khá tốt, với hơn 1.500 hiện vật được khám phá. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Trong lăng mộ cổ ở Trung Quốc niên đại hơn 2.000 năm, mặc dù hài cốt trong quan tài không còn nữa, nhưng may mắn thay, các hiện vật vẫn được bảo quản khá tốt, với hơn 1.500 hiện vật được khám phá. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Một số lượng lớn bát đĩa với nhiều kích cỡ khác nhau gián tiếp chứng minh tình yêu ẩm thực lớn lao của người đã khuất tên là Wu Yang khi còn sống. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Một số lượng lớn bát đĩa với nhiều kích cỡ khác nhau gián tiếp chứng minh tình yêu ẩm thực lớn lao của người đã khuất tên là Wu Yang khi còn sống. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Bên cạnh ống tre và bát đĩa, nhiều đồ gốm khác nhau, khuyên tai sơn mài, giá ba chân bằng gốm và chum gốm cũng được tìm thấy trong số các đồ tùy táng. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Bên cạnh ống tre và bát đĩa, nhiều đồ gốm khác nhau, khuyên tai sơn mài, giá ba chân bằng gốm và chum gốm cũng được tìm thấy trong số các đồ tùy táng. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Đặc biệt tại lăng mộ này, các chuyên gia đã tìm thấy một số lượng lớn các thẻ tre quý giá thời Tây Hán, trong đó có một thẻ mang tựa đề “Các bản ghi công thức nấu ăn". Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Đặc biệt tại lăng mộ này, các chuyên gia đã tìm thấy một số lượng lớn các thẻ tre quý giá thời Tây Hán, trong đó có một thẻ mang tựa đề “Các bản ghi công thức nấu ăn". Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Thẻ tre này ghi chép tỉ mỉ các nguyên liệu, công thức và phương pháp nấu nướng thời đó, hé lộ chân thực đời sống ẩm thực của giới quý tộc thời Tây Hán. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Thẻ tre này ghi chép tỉ mỉ các nguyên liệu, công thức và phương pháp nấu nướng thời đó, hé lộ chân thực đời sống ẩm thực của giới quý tộc thời Tây Hán. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Các công thức nấu ăn trên mảnh tre không chỉ bao gồm công thức chế biến thịt (như gia cầm và gia súc), mà còn ghi lại các loại gia vị, thời gian nấu và kỹ thuật nấu nướng (nướng, hấp, luộc...) được sử dụng vào thời kỳ đó. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Các công thức nấu ăn trên mảnh tre không chỉ bao gồm công thức chế biến thịt (như gia cầm và gia súc), mà còn ghi lại các loại gia vị, thời gian nấu và kỹ thuật nấu nướng (nướng, hấp, luộc...) được sử dụng vào thời kỳ đó. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Đây là bộ sưu tập công thức nấu ăn từ thời Tây Hán đầy đủ và có hệ thống nhất được phát hiện cho đến nay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nghiên cứu văn hóa ẩm thực và công nghệ chế biến thực phẩm cổ đại của Trung Quốc. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Đây là bộ sưu tập công thức nấu ăn từ thời Tây Hán đầy đủ và có hệ thống nhất được phát hiện cho đến nay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nghiên cứu văn hóa ẩm thực và công nghệ chế biến thực phẩm cổ đại của Trung Quốc. Ảnh: @Little Scholar of Literature and History.
Xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo Sohu)
