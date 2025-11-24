Bỏng nhiệt vì cứu thuốc tại nhà, lời cảnh tỉnh cho bệnh nhân đau xương khớp

Mới đây, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ 63 tuổi, trú tại xã Tiên Lương (Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng đau lưng, da vùng lưng xuất hiện nhiều nốt bỏng do thực hiện “cứu” không đúng kỹ thuật.

Bệnh nhân cho biết, do bị đau lưng nên đã đến thầy lang để “cứu” và điều trị bằng một số biện pháp Đông y khác. Tuy nhiên, ngay lần “cứu” đầu tiên, vùng lưng xuất hiện cảm giác bỏng rát, da bị phồng rộp nên bệnh nhân đã ngừng phương pháp này. Sau nhiều ngày điều trị nhưng không thuyên giảm, người bệnh quyết định đến Trung tâm Y tế để được thăm khám.

Bỏng khắp lưng vì cứu ở thầy lang - Ảnh BVCC

Qua khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện trên lưng bệnh nhân có hàng chục nốt bỏng độ II đã khô và đang trong quá trình hình thành sẹo. Bệnh nhân được chỉ định điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng bằng các phương pháp y học cổ truyền phù hợp.

BSCKI Phạm Anh Hùng, Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng cho biết: Cứu là phương pháp sử dụng nhiệt tác động lên huyệt vị, đường kinh nhằm điều khí, khai thông huyệt đạo, hỗ trợ phòng và chữa bệnh.

Chỉ định điều trị cứu thường do: Đau và co cơ do lạnh (vẹo cổ cấp, đau lưng cấp do lạnh), đau do ảnh hưởng của bệnh lý thoái hoá khớp, thoái hoá cột sống…; Liệt dây thần kinh VII ngoại vi do lạnh, liệt nửa người thể hàn, liệt các chi thể hàn; Cảm cúm thể hàn (cảm lạnh, cảm thường, ngoại cảm phong hàn); Nam giới di tinh, liệt dương, phụ nữ rối loạn kinh nguyệt thể hàn; đái dầm thể hàn; Nấc, rối loạn tiêu hoá thể hàn.

Điều trị đau lưng cho bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

BSCKI Phạm Anh Hùng cảnh báo, cứu là dùng sức nóng tác động lên huyệt để kích thích tạo nên phản ứng của cơ thể để phòng và điều trị bệnh. Cứu thường dùng lá ngải cứu khô chế thành ngải nhung rồi làm mồi ngải hay điếu ngải để cứu. Cứu bao gồm cứu trực tiếp, cứu gián tiếp.

Cứu gián tiếp bao gồm cứu cách gừng có tác dụng ôn trung tán hàn, cứu cách tỏi có tác dụng tiêu viêm trừ độc, cứu cách muối có tác dụng hồi dương cố thoát...

Cứu ngải cần đúng kỹ thuật để tránh bỏng nhiệt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hiện có nhiều phương pháp cứu như cứu bằng điếu ngải, cứu bằng mồi ngải. Do đặc thù sử dụng nhiệt nóng, khi thực hiện, thầy thuốc phải tập trung vào điếu/mồi ngải và vùng cần cứu để tránh gây bỏng hoặc làm rơi tro lên người bệnh.