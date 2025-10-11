Bốn cuộc vượt ngục của tù nhân khét tiếng Nhật Bản

Được mệnh danh là "Harry Houdini của Nhật Bản", Yoshie Shiratori đã thực hiện 4 cuộc vượt ngục táo bạo dù bị giam giữ ở các nhà tù nghiêm ngặt.

Yoshie Shiratori sinh ngày 31/7/1907 tại tỉnh Aomori, Nhật Bản. Y đã thực hiện 4 cuộc vượt ngục. Bảo tàng Nhà tù Abashiri đã làm một bản mô phỏng cuộc vượt ngục của Shiratori - "tù nhân mà không nhà tù nào có thể cầm chân". Là con trong một gia đình có 3 anh em, cha của Shiratori mất khi ông còn nhỏ. Người mẹ chỉ mang con trai cả đến sống với một người nông dân ở Akita.

Trong khi đó, Shiratori cùng người em được giao cho người dì chăm sóc. Người dì mở một cửa hàng đậu phụ - nơi Shiratori làm phụ việc khi lớn. Đến năm 18 tuổi, Shiratori rời nhà dì và kiếm được việc trên một tàu đánh bắt cua của Nga. Sau khi đổi việc nhiều lần và không thành công, ông ta chuyển sang đánh bạc và trộm cắp để kiếm sống.

Năm 1933, Shiratori nhập một băng nhóm nhỏ đột nhập vào kho hàng của một thương gia ở Higashitsugaru. Con trai nuôi của thương gia đuổi theo những kẻ trộm và bị đâm chết. Hai năm sau, Shiratori ra tự thú sau khi một trong những đồng phạm bị bắt. Shiratori sau đó bị đưa tới nhà tù Aomori vào năm 1936.

Tù nhân Yoshie Shiratori thực hiện 4 lần vượt ngục.

Ba năm sau, nhờ nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen của lính canh suốt nhiều tháng, Shiratori trộm khóa phòng giam bằng sợi dây kim loại quấn quanh chiếc xô được phát rồi trốn thoát qua một giếng trời. Ba ngày sau khi vượt ngục, Shiratori bị cảnh sát bắt lại khi đang trộm đồ dùng từ một bệnh viện. Sau đó, y bị kết án chung thân vì tội vượt ngục và trộm cắp. Shiratori được chuyển đến nhà tù Akita vào năm 1942.

Tại đây, Shiratori bị đưa vào một phòng giam được thiết kế đặc biệt nhằm đối phó với những kẻ từng vượt ngục. Buồng giam có trần nhà cao, một giếng trời nhỏ và những bức tường bằng đồng nhẵn.

Dù vậy, Shiratori vẫn có thể trèo lên các bức tường cao và nhận thấy rằng phần gỗ giữa các thanh chắn giếng trời bắt đầu bị mục. Mỗi tối, tù nhân này đều trèo lên để cạy thanh gỗ cho đến khi nó bung ra, để lộ giếng trời lộ thiên. Shiratori chọn thời điểm vượt ngục là một đêm giông bão để trèo tường tẩu thoát nhằm tránh bị quản giáo phát hiện khi gây ra tiếng động lớn.

Tượng mô phỏng cuộc vượt ngục của Yoshie Shiratori tại Bảo tàng Nhà tù Abashiri, Nhật Bản. Ảnh: Wikimedia Commons.

Ba tháng sau khi vượt ngục, Shiratori tới nhà của quản giáo Kobayashi để nhờ ông này giúp tố cáo tình trạng bất công trong hệ thống nhà tù Nhật Bản. Nguyên do là Kobayashi là người duy nhất tỏ ra tử tế và tôn trọng Shiratori trong thời gian y thụ án ở nhà tù Akita.

Kobayashi cho phạm nhân vượt ngục Shiratori vào nhà, cho ăn uống và lắng nghe câu chuyện của ông ta. Shiratori nói với quản giáo này rằng lý do ông ta vượt ngục hai lần là do cách đối xử bất công của các nhân viên nhà tù. Ngay khi Shiratori vào nhà vệ sinh, quản giáo Kobayashi đã gọi cảnh sát. Theo đó, Shiratori bị bắt trở lại nhà tù.

Đến mùa Đông năm 1943, Shiratori được đưa tới nhà tù Abashiri ở Hokkaido. Các lính canh thường đánh đập tù nhân này. Điều này càng khiến Shiratori tức giận và quyết tâm vượt ngục một lần nữa. Tại nhà tù mới, tù nhân này bị khóa bằng một chiếc còng được chế tạo đặc biệt. Chuyên gia phải mất gần 2 giờ để mở còng để ông ta đi tắm mỗi tuần một lần.

Dù vậy, Shiratori vẫn tìm ra mở còng. Khi lính canh giao suất ăn, tù nhân này nhỏ nước súp miso lên còng tay và song sắt của ô đưa thức ăn trên cửa buồng giam. Theo thời gian, cả hai đều bị ăn mòn nên Shiratori có thể dễ dàng mở còng.

Ngày 26/8/1944, Shiratori tự làm trật khớp cả hai vai để có thể chui qua khe đưa thức ăn chật hẹp sau khi đã làm hỏng song sắt nhờ nước súp miso rồi trốn khỏi nhà tù. Lần này, Shiratori lẩn trốn 2 năm tại một khu mỏ bỏ hoang nằm sâu trong núi trước khi bị bắt trở lại.

Trong lần vượt ngục này, Shiratori đã giết chết một nông dân khi bị phát hiện ăn trộm cà chua tại trang trại của người này. Sau 3 lần vượt ngục, Shiratori bị tòa án quận Sapporo kết án tử hình và giam tại nhà tù Sapporo. Tại đây, y bị đưa vào một phòng giam đặc biệt với trần nhà cao và cửa sổ nhỏ hơn đầu người.

Cai ngục ở nhà tù Sapporo cho rằng, phòng giam này rất kiên cố, Shiratori khó có thể đào tẩu nên không còng tay tù nhân này. Tuy nhiên, lần này, Shiratori thực hiện vượt ngục qua sàn nhà. Năm 1947, y dùng bát súp miso để đào đường hầm dưới sàn nhà tù để đào tẩu

Một năm sau khi vượt ngục lần thứ 4, Shiratori đang ngồi chờ ở trạm xe buýt thì được một viên cảnh sát cho một điếu thuốc. Khi ấy, thuốc lá là mặt hàng xa xỉ ở Nhật Bản. Khi được đối xử như vậy, Shiratori cảm động nên tự thú là tù nhân vượt ngục.

Theo đó, Shiratori bị bắt và xét xử một lần nữa. Lần này, tòa án Sapporo đã xem xét lại vụ án của Shiratori và phán quyết rằng ông ta đã tự vệ trong vụ việc khiến người nông dân thiệt mạng. Trong 4 lần vượt ngục, ông chưa bao giờ làm bị thương hay sát hại quản giáo nào.

Cuối cùng, tòa án hủy án tử hình của Shiratori và kết án 20 năm tù vì tội vượt ngục. Tòa án cũng chấp thuận yêu cầu được giam tại Tokyo của Shiratori. Sau 14 năm thụ án tại nhà tù Fuchu, ông được thả tự do vì cải tạo tốt vào năm 1961. Vào năm 1979, ông qua đời sau một cơn đau tim, hưởng thọ 71 tuổi.