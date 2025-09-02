Hà Nội

Sống Khỏe

Liệu pháp tế bào gốc, cách mạng y học cho bệnh thoái hóa

Liệu pháp tế bào gốc hứa hẹn mang lại bước tiến mới trong điều trị thoái hóa, giúp tái tạo mô tổn thương thay vì chỉ giảm triệu chứng.

Trương Hiền


Thoái hóa là tiến trình tự nhiên của cơ thể, nhưng khi xảy ra sớm hoặc tiến triển nhanh, nó trở thành nỗi ám ảnh lớn với sức khỏe. Người già bị thoái hóa khớp gối không đi lại được, bệnh nhân Parkinson mất dần khả năng vận động, người mắc thoái hóa điểm vàng đứng trước nguy cơ mù lòa. Trong bối cảnh đó, liệu pháp tế bào gốc xuất hiện như một “ánh sáng mới”, mang lại hy vọng có thể tái tạo tổn thương và phục hồi chức năng từ gốc.

Không chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, liệu pháp tế bào gốc đang từng bước được ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh thoái hóa tại các nước phát triển. Tuy còn nhiều rào cản về chi phí, tính an toàn và quy định pháp lý, nhưng tiềm năng của phương pháp này được ví như cách mạng trong y học thế kỷ 21.

z6921318556630-e187f0991d931205263b6ad370986407.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Tế bào gốc là gì?

Tế bào gốc (stem cell) là loại tế bào đặc biệt có khả năng tự tái tạo và phát triển thành nhiều loại tế bào chuyên biệt. Có thể hình dung, nếu cơ thể là một công trình sống, thì tế bào gốc chính là nguyên vật liệu để xây dựng và sửa chữa.

Một số loại tế bào gốc quan trọng:

Tế bào gốc phôi: có khả năng phát triển thành tất cả các loại tế bào trong cơ thể, tiềm năng vô hạn nhưng gây tranh cãi về mặt đạo đức.

Tế bào gốc trưởng thành: lấy từ tủy xương, máu ngoại vi, mô mỡ; tiềm năng thấp hơn nhưng an toàn và được ứng dụng nhiều nhất hiện nay.

Tế bào gốc cảm ứng đa năng (iPSCs): được tạo ra bằng cách tái lập trình tế bào trưởng thành, vừa khắc phục hạn chế đạo đức, vừa mở ra hướng đi mới.

Theo các nghiên cứu, tế bào gốc có thể biệt hóa thành tế bào sụn, xương, thần kinh, cơ tim… – những mô thường bị tổn thương trong bệnh thoái hóa.

Bệnh thoái hóa – gánh nặng ngày càng lớn

Thoái hóa không chỉ là dấu hiệu của tuổi già mà còn là một bệnh lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Một số bệnh thoái hóa phổ biến:

Thoái hóa khớp gối, cột sống: Gây đau nhức, cứng khớp, hạn chế vận động, thậm chí tàn phế.

Thoái hóa thần kinh (Parkinson, Alzheimer): Làm suy giảm trí nhớ, vận động, dẫn đến mất khả năng tự chăm sóc.

Thoái hóa điểm vàng: Nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi.

Thoái hóa đĩa đệm: Gây đau lưng mạn tính, ảnh hưởng lớn đến lao động và sinh hoạt.

Các phương pháp hiện nay chủ yếu tập trung giảm triệu chứng: Thuốc giảm đau, kháng viêm, vật lý trị liệu, thay khớp nhân tạo… Tuy nhiên, chúng chưa giải quyết được căn nguyên – sự mất mát và thoái hóa của tế bào.

Cơ chế tác động của tế bào gốc trong điều trị thoái hóa

Liệu pháp tế bào gốc được kỳ vọng có thể khắc phục hạn chế của điều trị truyền thống, nhờ 3 cơ chế chính:

Tái tạo mô tổn thương: Tế bào gốc biệt hóa thành tế bào chuyên biệt (ví dụ: sụn, thần kinh, cơ tim) để thay thế phần bị mất.

Tiết ra yếu tố tăng trưởng: Giúp kích thích quá trình tự phục hồi của mô, thúc đẩy hình thành mạch máu mới, giảm tình trạng viêm.

Điều hòa miễn dịch: Làm dịu phản ứng viêm quá mức – nguyên nhân khiến nhiều bệnh thoái hóa tiến triển nặng hơn.

Nhờ những cơ chế này, bệnh nhân không chỉ giảm đau mà còn có cơ hội phục hồi chức năng lâu dài.

Ứng dụng trong điều trị các bệnh thoái hóa

Thoái hóa khớp

Tại nhiều nước, tế bào gốc từ mô mỡ hoặc tủy xương đã được tiêm vào khớp gối, khớp háng. Kết quả cho thấy:

Giảm đau đáng kể sau vài tháng.

Cải thiện độ linh hoạt của khớp.

Hình ảnh chụp MRI ghi nhận có sự tái tạo sụn ở một số bệnh nhân.

Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, phương pháp này đã được đưa vào ứng dụng lâm sàng hạn chế, đặc biệt cho bệnh nhân không muốn hoặc chưa đủ điều kiện phẫu thuật thay khớp.

Bệnh Parkinson

Parkinson do mất các tế bào thần kinh sản xuất dopamine ở não. Liệu pháp cấy tế bào gốc thần kinh giúp thay thế phần tế bào bị mất. Nhiều nghiên cứu ghi nhận bệnh nhân cải thiện khả năng vận động, run tay giảm, chất lượng sống nâng cao.

Thoái hóa điểm vàng

Một số bệnh nhân tại Anh và Mỹ đã được cấy ghép tế bào gốc võng mạc. Sau 1–2 năm, nhiều người có sự phục hồi thị lực, từ chỗ không thể đọc chữ đến đọc được văn bản đơn giản.

Thoái hóa cột sống, đĩa đệm

Tiêm tế bào gốc vào đĩa đệm đã giúp cải thiện độ đàn hồi, giảm đau lưng mạn tính. Dù còn ở mức thử nghiệm, nhưng đây là hướng đi đầy hứa hẹn cho bệnh nhân đau lưng lâu năm.

Tiềm năng và thách thức

Tiềm năng

Giải quyết căn nguyên của bệnh thoái hóa, không chỉ kiểm soát triệu chứng.

Giảm gánh nặng chi phí lâu dài so với điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật.

Mở ra khả năng điều trị cá thể hóa: dùng chính tế bào gốc của bệnh nhân để chữa bệnh.

Thách thức

Nguy cơ an toàn: tế bào gốc có thể phát triển không kiểm soát, hình thành khối u.

Chi phí cao: một liệu trình có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt khả năng chi trả của nhiều bệnh nhân.

Thiếu dữ liệu dài hạn: hầu hết nghiên cứu mới theo dõi 2–5 năm, cần thời gian để đánh giá bền vững.

Khung pháp lý chưa hoàn thiện: tại nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam, việc ứng dụng vẫn trong phạm vi nghiên cứu hoặc thử nghiệm lâm sàng.

Triển vọng tương lai

Các nhà khoa học đang phát triển nhiều hướng đi mới:

Kết hợp tế bào gốc và công nghệ gene: Chỉnh sửa gen trước khi cấy để tăng hiệu quả và độ an toàn.

In 3D sinh học: Sử dụng tế bào gốc để in sụn, xương, thậm chí cả nội tạng nhân tạo.

Liệu pháp cá thể hóa: Phát triển phác đồ dựa trên đặc điểm gene và thể trạng từng bệnh nhân.

Nhiều chuyên gia tin rằng trong 10–20 năm tới, liệu pháp tế bào gốc có thể trở thành phương pháp điều trị phổ biến cho các bệnh thoái hóa, thay vì chỉ giới hạn trong nghiên cứu.

Liệu pháp tế bào gốc mở ra cánh cửa mới cho y học tái tạo, mang đến hy vọng thực sự cho bệnh nhân mắc các bệnh thoái hóa – từ xương khớp, thần kinh cho đến mắt. Tuy còn nhiều thách thức, nhưng với tốc độ phát triển của khoa học, không xa nữa, tế bào gốc có thể trở thành giải pháp điều trị chính thống, giúp con người không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh hơn.

