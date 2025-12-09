Thanh Hoá phối hợp truy tìm nguồn gốc sản phẩm viên nén Clorocid TW3

Sở Y tế Thanh Hóa đã nhận được công văn của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc thuốc Clorocid TW3 giả mạo.

Theo đó, Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ sở tuyệt đối không kinh doanh, sử dụng thuốc Clorocid TW3 giả mạo, đồng thời đề nghị Công an tỉnh kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm viên nén Clorocid TW3.

Trước đó, ngày 04/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn cảnh báo tình trạng thuốc Clorocid TW3 bị làm giả. Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế địa phương và các tỉnh, thành trên cả nước khẩn trương thu hồi, kiểm tra và truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Trong công văn số 4334/QLD-CL, Cục Quản lý Dược nêu rõ: Liên quan đến thuốc giả Clorocid TW3-Viên nén (Cloramphenicol 250mg), số đăng ký VD-25305-16, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 sản xuất và đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên, Cục đã nhiều lần cảnh báo về việc các sản phẩm sản xuất sau ngày 15/9/2019 là thuốc giả. Lý do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 đã ngừng sản xuất thuốc này sau thời điểm trên.

Cục đã có các văn bản cảnh báo trước đó gồm: Công văn số 3028/QLD-CL ngày 31/3/2020 về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Clorocid TW3; Công văn số 9098/QLD-CL ngày 17/08/2023 về sản phẩm ghi nhãn viên nén Clorocid TW3; và Công văn số 4193/QLD-CL ngày 27/12/2024 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về thuốc giả Clorocid TW3.

Cục Quản lý Dược cho biết, Cục tiếp tục nhận được Công văn số 1739/KNTMPTP-KHTCKT ngày 28/11/2025 kèm Phiếu kiểm nghiệm số 2026/KNT-25 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội. Theo báo cáo, mẫu sản phẩm có thông tin ghi nhãn Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg), số đăng ký VD-25305-16, số lô 3333, ngày sản xuất 06/06/2024, hạn dùng 06/06/2027, đóng gói dạng lọ nhựa 400 viên, ghi nơi sản xuất là Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, được lấy tại Nhà thuốc Đức Hiền (số 58, phố Lê Trọng Tấn, phường Hà Đông, Hà Nội). Mẫu thuốc không cho phản ứng định tính của Cloramphenicol và được xác định là thuốc giả.

Để bảo đảm an toàn cho người dùng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh dược phẩm tại Nhà thuốc Đức Hiền, nơi bán sản phẩm Clorocid TW3 giả mạo. Sở phải phối hợp với các cơ quan liên quan thu hồi khẩn cấp sản phẩm, báo cáo Ban chỉ đạo 389, đồng thời phối hợp công an, quản lý thị trường và cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả. Kết quả kiểm tra và xử lý phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 06/12/2025.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục yêu cầu thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân để không mua bán, sử dụng sản phẩm Clorocid TW3 giả mạo. Các địa phương cần tăng cường giám sát, kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc hóa đơn, chứng từ của sản phẩm nếu xuất hiện trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý việc sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 7724/BYT-QLD ngày 06/11/2025 về việc đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, các phương tiện thông tin đại chúng được đề nghị tăng cường đưa tin, cảnh báo người dân dừng sử dụng thuốc Clorocid TW3 giả mạo và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nghi ngờ.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng giả lưu hành trên thị trường, Sở Y tế Thanh Hoá yêu cầu, các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên toàn tỉnh tuyệt đối không được kinh doanh, sử dụng sản phẩm Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg); Số đăng ký VD-25305-16 giả mạo nêu trên.

Kịp thời cung cấp thông tin theo đường dây nóng của Sở Y tế (02373852263) khi phát hiện sản phẩm nêu trên, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trong tỉnh và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Viên nén Clorocid TW3 giả.

Đồng thời đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp quản lý thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg), số đăng ký VD-25305-16 giả mạo nêu trên (nếu có).

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm có các dấu hiệu như trên, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.