Bộ Xây dựng đề xuất cắt giảm 157 thủ tục, giảm 20% thời gian giải quyết

Bộ Xây dựng dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 157 thủ tục hành chính, bãi bỏ và phân cấp 70 thủ tục xuống địa phương.

Nguyễn Hinh

Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và điều kiện kinh doanh.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết hiện Bộ đang quản lý 243 thủ tục trên tổng số 454 TTHC. Trong năm 2026, Bộ đặt mục tiêu bãi bỏ và phân cấp 70 thủ tục về địa phương, đồng thời rà soát toàn bộ để cắt giảm, đơn giản hóa thêm 157 thủ tục.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: VGP

Theo kế hoạch, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực xây dựng sẽ giảm từ 30 xuống còn 17. Điều kiện kinh doanh cũng được tinh giản mạnh, từ 249 điều kiện xuống còn 147 điều kiện. Việc này nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua rà soát độc lập, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng vẫn còn nhiều lĩnh vực có thể tiếp tục phân cấp mạnh hơn. Một số mô hình thí điểm tại địa phương, như trong lĩnh vực thủy nội địa tại TP HCM, cần được tổng kết để nhân rộng. Ngoài ra, các lĩnh vực như khảo sát, thiết kế, thẩm tra, tư vấn giám sát hay quản lý dự án xây dựng có tính chất tương đồng với những ngành nghề đã được cắt giảm, do đó có thể tiếp tục xem xét đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Một số hoạt động như đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hay đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông cũng được đề xuất chuyển từ quản lý theo điều kiện kinh doanh sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với cơ sở và chương trình đào tạo.

Đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) cho biết, khoảng 94 thủ tục của Bộ Xây dựng có thể cắt giảm nếu khai thác hiệu quả dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia như đất đai, dân cư, đăng ký phương tiện. Cùng với đó, cần bổ sung quy định không yêu cầu người dân nộp lại các giấy tờ đã có trong hệ thống, tiến tới sử dụng dữ liệu điện tử thay thế hồ sơ giấy.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường đề nghị Bộ tiếp tục rà soát các thủ tục không còn cần thiết ở cấp bộ để phân cấp, đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả thực chất.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, cần được rà soát, điều chỉnh liên tục theo thực tiễn. Chính phủ chủ động cải cách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông yêu cầu việc phân cấp phải đi kèm điều kiện bảo đảm thực thi, đồng thời nhấn mạnh cần ưu tiên cắt giảm các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, có chi phí tuân thủ cao. Việc cải cách phải thực chất, tránh hình thức hoặc chạy theo số lượng, cũng như hạn chế tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh không cần thiết.

>> Mời quý độc giả xem video: Cảnh báo lừa đảo: Nhóm người lạ mạo danh làm sổ đỏ, đòi 30% tiền bồi thường đất quy hoạch.
#cắt giảm thủ tục hành chính #bộ xây dựng #chi phí tuân thủ

Thủ tướng yêu cầu tiết kiệm ít nhất 170 nghìn tỷ chi thường xuyên năm 2026

Thủ tướng chỉ đạo tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên năm 2026, tương đương khoảng 170-180 nghìn tỷ đồng để dành thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh như trên khi chủ trì Phiên họp thứ nhất của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
Chính trị

Bộ Xây dựng siết kỷ cương toàn chu trình đầu tư, ngăn đội vốn từ gốc

Chỉ thị số 04 vừa được Bộ Xây dựng ban hành yêu cầu tăng cường kỷ cương trong toàn bộ chu trình đầu tư xây dựng – từ chuẩn bị dự án, đến quyết toán.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh vẫn tồn tại tình trạng đầu tư dàn trải, bố trí vốn thiếu hoặc chậm, xác định tổng mức đầu tư chưa sát thực tế dẫn đến phát sinh đội vốn; nhiều dự án chậm giải phóng mặt bằng, kéo dài tiến độ, hiệu quả khai thác chưa tương xứng nguồn lực.

KHÔNG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ KHI CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.