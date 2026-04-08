Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, vừa được công bố ngày 8/4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Hải Ninh nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Ninh được điều động phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Ninh là người kế nhiệm ông Phạm Gia Túc - nhân sự vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng.

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê ở Hưng Yên. Ông vào Đảng năm 1998 khi đang là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, hiện có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân hành chính. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Năm 2006, ông Nguyễn Hải Ninh công tác tại Ban Nội chính Trung ương với vai trò Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật. Một năm sau, ông đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp của Văn phòng Trung ương Đảng, trước khi trở thành Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cuối năm 2014, ông được Trung ương luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Giữa năm 2016, ông Ninh giữ chức Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021, trước khi được phân công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương vào tháng 3/2019.

Tháng 4/2021, Bộ Chính trị quyết định để ông thôi giữ chức Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 3 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo ở địa phương, ông Ninh được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa XV, diễn ra hồi tháng 8/2024.

Tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIV.