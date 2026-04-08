Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sáng 8/4, Quốc hội khoá XVI biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số ĐBQH).

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm; Ông Nguyễn Văn Cường; Ông Lê Hưng Dũng; Ông Lê Thanh Phong; Ông Đỗ Mạnh Tăng; Ông Nguyễn Hải Thanh; Ông Nguyễn Hữu Tuyến; Bà Đỗ Thị Hải Yến.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số ĐBQH).

Theo đó, Ông Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.