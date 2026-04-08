Danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

Quốc hội khoá XVI đã phê chuẩn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sáng 8/4, Quốc hội khoá XVI biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số ĐBQH).

Theo đó, danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm; Ông Nguyễn Văn Cường; Ông Lê Hưng Dũng; Ông Lê Thanh Phong; Ông Đỗ Mạnh Tăng; Ông Nguyễn Hải Thanh; Ông Nguyễn Hữu Tuyến; Bà Đỗ Thị Hải Yến.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số ĐBQH).

Theo đó, Ông Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Chính trị

Hôm nay (8/4), Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng

Hôm nay (8/4), Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ và bàn các dự án Luật.

Theo chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 8/4/2026, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Nhiều kỳ vọng từ nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước

Việc Quốc hội khóa XVI bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 tại Kỳ họp thứ nhất là một quyết định có ý nghĩa rất đặc biệt.

Sáng 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách

"Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm 'Dân là gốc'", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ.

