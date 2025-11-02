Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương tới thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Huế.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế còn 8/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,3-0,5 m, có nơi sâu hơn. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 17h ngày 1/11, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 5.900 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,3m-0,7m, trong đó, một số địa phương ngập nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu; Phú Hồ.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định, cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế

Tại xã Quảng Điền (thành phố Huế), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thôn Khuông Phò Đông - thôn bị cô lập bởi mưa lũ trong những ngày qua. Tại đây, Tổng Bí thư đã thăm hỏi ân cần và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra và mong người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước đã luôn hướng về miền Trung và thành phố Huế với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt. Các lực lượng đang tập trung cao độ khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời.

Nhân dịp này, nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn đối với người dân thành phố Huế do ảnh hưởng bởi lũ lụt, góp phần giúp nhân dân thành phố Huế sớm ổn định cuộc sống, phục hồi kinh tế - xã hội sau thiên tai, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác của Trung ương đã về thăm hỏi, tặng quà người dân thành phố Huế

Trong dịp về thăm, động viên, chia sẻ với người dân xã Quảng Điền, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng 45 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.

Tiếp nối chương trình, nhằm chia sẻ khó khăn của nhân dân thành phố Huế, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng quà hỗ trợ 20 tỷ đồng giúp nhân dân thành phố Huế.



