Bộ răng tròn kỳ lạ của bò sát biển khổng lồ, hộp sọ cực dày

Giải mã

Bộ răng tròn kỳ lạ của bò sát biển khổng lồ, hộp sọ cực dày

Tung hoành trong các đại dương thời Creta muộn, Globidens là loài bò sát biển cổ đại thuộc họ Mosasauridae nổi tiếng với bộ hàm cực mạnh và răng tròn đặc trưng.

Chiều dài trung bình khoảng 6 mét. Globidens không phải loài mosasaur lớn nhất, nhưng vẫn là kẻ săn mồi đáng gờm của đại dương cổ. Ảnh: Pinterest.
Không có răng nhọn như họ hàng. Răng của Globidens có dạng cầu, giúp chúng nghiền nát vỏ cứng thay vì xé thịt như các loài mosasaur khác. Ảnh: Pinterest.
Là chuyên gia ăn động vật có vỏ. Chúng săn trai, sò, ốc và cả rùa biển – món khoái khẩu nhờ cấu tạo răng độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Có cấu trúc sọ chắc khỏe. Sọ của Globidens dày và khỏe, giúp chúng tạo lực cắn mạnh khi nghiền mai rùa hay vỏ sò. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Creta. Chúng tồn tại cách đây khoảng 75–66 triệu năm, trước khi sự kiện tuyệt chủng lớn quét sạch khủng long. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện đầu tiên ở châu Phi. Hóa thạch Globidens đầu tiên được tìm thấy tại Morocco và sau đó ở nhiều nơi khác như Mỹ, Jordan. Ảnh: Pinterest.
Được mô tả từ năm 1912. Nhà cổ sinh vật học Charles W. Gilmore là người đầu tiên đặt tên và mô tả loài này. Ảnh: Pinterest.
Là mắt xích tiến hóa quan trọng. Nghiên cứu Globidens giúp hiểu rõ hơn về sự đa dạng sinh thái của các loài mosasaur. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
