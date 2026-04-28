Biết gì về tác giả câu hát ‘Lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu’?

Biết gì về tác giả câu hát ‘Lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu’?

Trước khi gây tranh cãi với câu hát “Lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu”, Châu Đăng Khoa có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp.

Thu Cúc (tổng hợp)
Xoay quanh câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc “Người Việt mình thương nhau”, Châu Đăng Khoa cho rằng hình ảnh cây lúa đã vượt khỏi ý nghĩa nông nghiệp, trở thành biểu tượng cho người Việt đi qua bão giông mà không gục ngã, trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
Xoay quanh câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc “Người Việt mình thương nhau”, Châu Đăng Khoa cho rằng hình ảnh cây lúa đã vượt khỏi ý nghĩa nông nghiệp, trở thành biểu tượng cho người Việt đi qua bão giông mà không gục ngã, trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
Châu Đăng Khoa sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Theo Pháp Luật TP HCM, bố anh là một vận động viên khiêu vũ thể thao và mẹ là ca sĩ phòng trà.
Châu Đăng Khoa sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Theo Pháp Luật TP HCM, bố anh là một vận động viên khiêu vũ thể thao và mẹ là ca sĩ phòng trà.
Anh theo học song song tại Nhạc viện TP HCM và Đại học Kinh tế theo định hướng của gia đình, đam mê của bản thân.
Anh theo học song song tại Nhạc viện TP HCM và Đại học Kinh tế theo định hướng của gia đình, đam mê của bản thân.
Nam nhạc sĩ tiết lộ bản thân bắt đầu sáng tác từ sớm, một phần cũng vì hoàn cảnh khó khăn. Năm 2012, anh viết ca khúc đầu tay với mục đích phục vụ chính mình vì là ca sĩ nghèo, không có tiền mua nhạc của người khác.
Nam nhạc sĩ tiết lộ bản thân bắt đầu sáng tác từ sớm, một phần cũng vì hoàn cảnh khó khăn. Năm 2012, anh viết ca khúc đầu tay với mục đích phục vụ chính mình vì là ca sĩ nghèo, không có tiền mua nhạc của người khác.
Châu Đăng Khoa bắt đầu gây chú ý khi ca khúc "Bận rộn" của anh đoạt giải Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn tại Bài hát Việt tháng 10/2012. Sau đó, anh sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích như "Hương đêm bay xa", "Just love", hay "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Châu Đăng Khoa bắt đầu gây chú ý khi ca khúc "Bận rộn" của anh đoạt giải Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn tại Bài hát Việt tháng 10/2012. Sau đó, anh sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích như "Hương đêm bay xa", "Just love", hay "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Năm 2018, theo VTV, Châu Đăng Khoa từng chia sẻ, dù thuộc top 3 nhạc sĩ đứng đầu Việt Nam nhưng thu nhập của anh cũng chỉ đủ sống.
Năm 2018, theo VTV, Châu Đăng Khoa từng chia sẻ, dù thuộc top 3 nhạc sĩ đứng đầu Việt Nam nhưng thu nhập của anh cũng chỉ đủ sống.
Nam nhạc sĩ không ngần ngại tiết lộ mình là nhạc sĩ bán bài hát đắt thứ hai Việt Nam. Số tiền kiếm được đã giúp anh trả nợ cho gia đình cũng như nuôi em gái ăn học.
Nam nhạc sĩ không ngần ngại tiết lộ mình là nhạc sĩ bán bài hát đắt thứ hai Việt Nam. Số tiền kiếm được đã giúp anh trả nợ cho gia đình cũng như nuôi em gái ăn học.
Châu Đăng Khoa từng.dí dỏm kể lại rằng lúc mới vào nghề, anh từng bị đồn làm "trai bao", cặp đại gia với mức giá thấp đến mức khó tin là hai triệu rưỡi một tháng.
Châu Đăng Khoa từng.dí dỏm kể lại rằng lúc mới vào nghề, anh từng bị đồn làm "trai bao", cặp đại gia với mức giá thấp đến mức khó tin là hai triệu rưỡi một tháng.
Thậm chí có những người lạ gọi điện hỏi giá thẳng thừng, đến khi anh không hiểu chuyện gì thì lại bị mắng ngược là "đã đi khách mà còn chảnh".
Thậm chí có những người lạ gọi điện hỏi giá thẳng thừng, đến khi anh không hiểu chuyện gì thì lại bị mắng ngược là "đã đi khách mà còn chảnh".
Xem video: "Châu Đăng Khoa thể hiện ca khúc Độc thân". Nguồn VTV
Thu Cúc (tổng hợp)
