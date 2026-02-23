Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trồng cây xanh đầu năm mới

Sáng 23/2, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại khu vực Đồi 66, phường Đồ Sơn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các lãnh đạo thành phố trồng cây tại đồi 66.

Cùng dự có các ông: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng một số Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc tới việc “trồng cây”, Bác dạy “Mùa xuân là tết trồng cây; Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Hưởng ứng lời dạy của Bác, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn phường Đồ Sơn luôn hăng hái tham gia các hoạt động trồng cây, trồng rừng nhằm góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tại Lễ phát động, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các lãnh đạo thành phố và cán bộ, Nhân dân phường Đồ Sơn tiến hành trồng 368 cây Thông nhựa; chiều cao cây từ 1,5 m đến 2,0 m; đường kính gốc từ 5,0 cm đến 6,0 cm có chất lượng cao, khả năng duy trì sinh trưởng và có sức sống tốt; số lượng cây trồng đảm bảo chất lượng, phù hợp với thổ nhưỡng, góp phần tạo môi trường đô thị du lịch xanh, văn minh, thân thiện cho phường Đồ Sơn.

Sáng cùng ngày, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng dự phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu vực hồ Côn Sơn, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và các lãnh đạo thành phố trồng cây tại phường Trần Hưng Đạo.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, phường Trần Hưng Đạo cùng đông đảo nhân dân cùng dự lễ phát động.

Sau lễ phát động, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và phường Trần Hưng Đạo tham gia trồng 368 cây thông nhựa tại khu vực ven hồ Côn Sơn.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng các lãnh đạo thành phố tham quan mô hình sản xuất hành, tỏi tại xã Nam An Phụ. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, qua đó giảm lao động trực tiếp, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Xã Nam An Phụ có khoảng 900 ha trồng hành, tỏi dẫn đầu diện tích trồng loại cây này tại thành phố Hải Phòng.