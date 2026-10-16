Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí mật của loài cá biết bay có thịt thơm ngon, trứng được người Nhật săn lùng

Giữa đại dương bao la, có một loài cá có thể lao khỏi mặt nước, lướt đi hàng trăm mét và còn mang đến những món ăn hấp dẫn.

Thanh Bình (tổng hợp)

Cá chuồn thuộc họ Exocoetidae, sinh sống chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng có thân thuôn dài, lớp vảy ánh bạc và đặc biệt là đôi vây ngực phát triển rộng như cánh chim. Một số loài còn có vây bụng lớn, giúp cơ thể trông như được trang bị bốn chiếc cánh. Đặc điểm kỳ lạ này khiến cá chuồn trở thành một trong những cư dân nổi bật nhất của đại dương.

Ảnh: junior.rozhlas.cz

Tuy nhiên, cá chuồn không thực sự bay như chim. Chúng lấy đà bằng cách quẫy chiếc đuôi mạnh mẽ dưới nước, phóng cơ thể lên không trung rồi dang rộng vây để lướt trên mặt biển. Trong điều kiện thuận lợi, một số loài có thể lướt xa khoảng 200–300 mét. Phần đuôi dưới dài hơn phần trên giúp cá tiếp tục tạo lực đẩy trước khi rời mặt nước. Đây là cách thoát thân hiệu quả khi bị những kẻ săn mồi như cá ngừ truy đuổi.

Ảnh: tepbac.com

Cá chuồn không chỉ gây tò mò bởi khả năng lướt trên không mà còn được đánh giá cao trong ẩm thực ở nhiều vùng ven biển. Thịt cá thường tương đối chắc, có vị ngọt thanh và phù hợp với nhiều cách chế biến. Tùy tập quán địa phương, cá có thể được nướng, chiên, kho hoặc phơi khô. Khi nướng trên than, lớp da thơm lên, phần thịt bên trong vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên nếu không chế biến quá lâu.

Một điểm đặc biệt khác là trứng cá chuồn, được biết đến rộng rãi trong ẩm thực Nhật Bản với tên gọi tobiko. Những hạt trứng nhỏ, thường có màu cam đỏ, được ướp muối và dùng làm nguyên liệu hoặc trang trí sushi. Khi ăn, trứng tạo cảm giác giòn nhẹ, hơi mặn và có vị biển đặc trưng. Một số sản phẩm có màu xanh, đen hoặc vàng nhờ các nguyên liệu tạo màu và hương vị như wasabi, mực hay yuzu.

Ảnh: Yahoo

Trứng cá chuồn cũng có một đặc điểm sinh học thú vị: chúng thường mang những sợi nhỏ giúp bám vào rong biển hoặc các vật thể khác, hạn chế bị dòng nước cuốn trôi. Vì vậy, rong biển và những khu vực có vật thể nổi có thể đóng vai trò quan trọng đối với quá trình sinh sản của một số loài cá chuồn.

Từ một màn lướt ngoạn mục trên mặt biển đến những hạt trứng giòn tan trong món sushi, cá chuồn cho thấy đại dương luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Chúng vừa là mắt xích trong chuỗi thức ăn biển, vừa là nguồn thực phẩm có giá trị. Nhưng như nhiều loài cá khác, việc khai thác cần gắn với quản lý nguồn lợi hợp lý để những “đôi cánh bạc” tiếp tục xuất hiện trên mặt biển trong tương lai.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Cá chuồn #Chế biến hải sản #Trứng cá chuồn #Ẩm thực Nhật

Bài liên quan

Kho tri thức

Top phát hiện thiên văn làm rung chuyển hiểu biết của nhân loại thế kỷ XXI

Từ những hố đen bí ẩn đến hàng tỷ thế giới ngoài Hệ Mặt trời, các phát hiện thiên văn thế kỷ XXI đang làm thay đổi cách nhân loại nhìn vũ trụ.

Chỉ trong hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI, thiên văn học đã trải qua những bước tiến chưa từng có, nhờ kính thiên văn không gian, các đài quan sát vô tuyến và những công nghệ xử lý dữ liệu tiên tiến. Những phát hiện mới không chỉ xác nhận các giả thuyết lâu đời mà còn đặt ra những câu hỏi khiến giới khoa học phải xem xét lại hiểu biết về vũ trụ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Paleoparadoxia: Loài thú móng guốc khổng lồ kỳ dị sống dưới đáy biển

Khoảng 15 triệu năm trước, một loài thú kỳ dị từng lang thang dưới vùng biển ven bờ Thái Bình Dương, mang hình dáng khiến các nhà cổ sinh vật học kinh ngạc.

Hãy tưởng tượng một con vật có thân hình nặng nề như hà mã, bốn chi chắc khỏe, chiếc mõm dài và hàm răng kỳ lạ. Nó không phải khủng long, cũng chẳng phải cá voi hay bò biển ngày nay. Đó là Paleoparadoxia, một loài động vật có vú biển đã tuyệt chủng, thuộc nhóm Desmostylia – một nhánh tiến hóa đặc biệt mà toàn bộ các thành viên đều biến mất khỏi Trái Đất.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Động vật 'già' nhất từng được biết đến, tuổi đời đã ngoài 500

Có một sinh vật từng sống qua hơn năm thế kỷ, trong khi con người ở thời đại của nó còn chưa biết đến nhiều điều quen thuộc hôm nay.

Nếu không tính những sinh vật dạng thuộc địa như một số loài san hô, kỷ lục về tuổi thọ của một cá thể động vật không thuộc địa được xác nhận thuộc về một con sò đại dương (Arctica islandica) có tên Ming. Nó được các nhà nghiên cứu thu thập ngoài khơi Iceland năm 2006 và sau đó được xác định đã sống khoảng 507 năm. Guinness World Records hiện ghi nhận đây là động vật không thuộc địa sống lâu nhất từng được phát hiện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới