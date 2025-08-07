Hà Nội

Bí ẩn xác tàu chiến biến mất, cuộc đua nghẹt thở dưới đáy biển

Kho tri thức

Bí ẩn xác tàu chiến biến mất, cuộc đua nghẹt thở dưới đáy biển

Xác tàu chiến Northumberland sắp bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp cát biển sâu, các nhà khảo cổ đang chạy đua để kịp hé lộ bí mật lịch sử bị lãng quên.

Tâm Anh (theo Historic England)
Những chuyến lặn thám hiểm do Anh tài trợ đã phát hiện xác tàu chiến Northumberland của Anh bị đắm vào thế kỷ 18. Xác tàu được bảo quản cực kỳ tốt dưới đáy biển. Ảnh: MSDS Marine/Pascoe Archaeology.
Từng mang theo 70 khẩu pháo, tàu chiến Northumberland được đóng tại Bristol, Anh vào năm 1679 như một phần trong kế hoạch tái thiết Hải quân Anh của Samuel Pepys. Ảnh: MSDS Marine.
Tàu chiến Northumberland bị đắm trên một bãi cát ngoài khơi bờ biển Kent, đông nam nước Anh trong "trận Đại bão" xảy ra ngày 26/11/1703. Ba tàu chiến khác gồm: Restoration, Stirling Castle và Mary cũng bị chìm khi ấy và hiện chưa xác định được vị trí "an nghỉ". Ảnh: Michael Pitts/History Hit.
Tất cả những con tàu này đều là một phần của hạm đội Nữ hoàng Anne - nhà cai trị cuối cùng của nhà Stuart, trị vì từ năm 1702 - 1714. Ảnh: MSDS Marine.
Xác tàu Northumberland được phát hiện vào năm 1979 khi lưới của một ngư dân bị mắc vào. Các chuyên gia cho biết xác tàu đắm này nằm trên một khu vực rộng lớn dưới đáy biển ở độ sâu từ 15 - 20m. Xác tàu được bảo quản rất tốt nhờ lớp cát và trầm tích dưới đáy biển bao phủ trong suốt nhiều thế kỷ. Ảnh: Pascoe Archaeology.
Tàu Northumberland luôn bị cát và trầm tích bao phủ một phần kể từ khi được phát hiện lần đầu, khiến việc khám phá trở nên khó khăn. Tuy nhiên, vào mùa Hè năm 2024, khoảng 2/3 con tàu đã lộ. Ảnh: Pascoe Archaeology.
Theo đó, các chuyên gia tiến hành một cuộc thám hiểm dưới biển sâu và phát hiện một cấu trúc thân tàu rộng lớn, nhiều khẩu pháo sắt, kiếm, súng hỏa mai, vạc đồng và một số rương kín mà bên trong chưa rõ có chứa gì. Ảnh: Michael Pitts / History Hit.
Tuy nhiên, các chuyên gia hiện đang "chạy đua với thời gian" để khám phá xác tàu Northumberland trước khi cát lún chôn vùi nó một lần nữa. Ảnh: Pascoe Archaeology.
Xác tàu đắm cũng đang bị đe dọa bởi dòng chảy mạnh và các sinh vật đục gỗ. Điều này khiến con tàu có thể trở nên không ổn định và nhanh chóng xuống cấp. Ảnh: Pascoe Archaeology.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
