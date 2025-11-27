Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Elon Musk hé lộ ý tưởng AI đấu LMHT, fan gọi tên T1

Số hóa

Elon Musk hé lộ ý tưởng AI đấu LMHT, fan gọi tên T1

Elon Musk bất ngờ nhắc đến LMHT và gợi ý trận đấu giữa AI Grok 5 với đội tuyển T1.

Thiên Trang (TH)
Elon Musk vốn nổi tiếng là một game thủ “nghiện game” bên cạnh vai trò tỷ phú công nghệ.
Elon Musk vốn nổi tiếng là một game thủ “nghiện game” bên cạnh vai trò tỷ phú công nghệ.
Mới đây, ông gây bùng nổ cộng đồng khi đặt giả thuyết AI có thể chơi LMHT.
Mới đây, ông gây bùng nổ cộng đồng khi đặt giả thuyết AI có thể chơi LMHT.
Trên trang X, Musk gợi ý Grok 5 sẽ đối đầu với đội LMHT mạnh nhất thế giới.
Trên trang X, Musk gợi ý Grok 5 sẽ đối đầu với đội LMHT mạnh nhất thế giới.
Ông khẳng định AI chỉ được nhìn màn hình như người bình thường, không có lợi thế siêu phàm.
Ông khẳng định AI chỉ được nhìn màn hình như người bình thường, không có lợi thế siêu phàm.
Musk tự tin Grok 5 có thể chơi bất kỳ trò nào chỉ cần đọc hướng dẫn và thử nghiệm.
Musk tự tin Grok 5 có thể chơi bất kỳ trò nào chỉ cần đọc hướng dẫn và thử nghiệm.
Cộng đồng ngay lập tức nhắc tên T1, nhà vô địch CKTG 2025, làm đối thủ tiềm năng.
Cộng đồng ngay lập tức nhắc tên T1, nhà vô địch CKTG 2025, làm đối thủ tiềm năng.
Nhiều fan cho rằng lối chơi biến hóa của T1 sẽ khiến AI khó lòng bắt bài.
Nhiều fan cho rằng lối chơi biến hóa của T1 sẽ khiến AI khó lòng bắt bài.
Dù AI từng thắng ở cờ vua, LMHT với biến số chớp nhoáng vẫn là thử thách gần như bất khả thi.
Dù AI từng thắng ở cờ vua, LMHT với biến số chớp nhoáng vẫn là thử thách gần như bất khả thi.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Elon Musk #AI #LMHT #T1 #Grok 5 #cộng đồng game

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT