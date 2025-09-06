Hà Nội

Bí ẩn gò nhân tạo quy mô nhất châu Âu thời tiền sử

Kho tri thức

Bí ẩn gò nhân tạo quy mô nhất châu Âu thời tiền sử

Gò Silbury ở Wiltshire, Anh, là một trong những công trình tiền sử bí ẩn nhất châu Âu, chứa đựng nhiều điều kỳ lạ khiến các nhà khảo cổ say mê nghiên cứu.

T.B (tổng hợp)
Là gò đất nhân tạo lớn nhất châu Âu thời tiền sử. Silbury Hill cao khoảng 39 mét, rộng hơn 160 mét, được coi là gò đất nhân tạo lớn nhất lục địa. Ảnh: Pinterest.
Xây dựng vào khoảng năm 2.400 TCN. Các nghiên cứu cho thấy gò được đắp vào thời kỳ đồ đá mới, đồng thời với nhiều công trình huyền bí khác như Stonehenge. Ảnh: Pinterest.
Công trình khổng lồ từ sức người. Người xưa đã phải vận chuyển hàng triệu mét khối đất bằng dụng cụ thô sơ để đắp nên gò khổng lồ này. Ảnh: Pinterest.
Có kết cấu nhiều lớp phức tạp. Bên trong gò gồm nhiều lớp đất, đá phấn và sỏi xếp chồng, cho thấy quá trình xây dựng kéo dài hàng trăm năm. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với nhiều truyền thuyết. Người dân địa phương kể rằng gò che giấu mộ vua Sil hay thậm chí kho báu bằng vàng của các vị vua cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Chưa tìm thấy mộ táng bên trong. Dù từng được cho là gò mộ, nhưng các cuộc khai quật không phát hiện thi hài hay kho báu nào trong Silbury. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận di sản thế giới. Silbury Hill cùng khu vực Avebury và các công trình cự thạch lân cận đã trở thành di sản văn hóa thế giới từ năm 1986. Ảnh: Pinterest.
Vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Mục đích thật sự của việc xây dựng Silbury Hill vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, khiến nó trở thành đề tài hấp dẫn cho giới khảo cổ. Ảnh: Pinterest.
#Gò Silbury #Công trình tiền sử châu Âu #Di sản thế giới UNESCO #Kỹ thuật xây dựng cổ đại #Truyền thuyết Silbury Hill #Chưa xác định mục đích xây dựng

