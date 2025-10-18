Hà Nội

Bí ẩn Garuda, sinh vật huyền thoại nửa người nửa chim quyền năng

Bí ẩn Garuda, sinh vật huyền thoại nửa người nửa chim quyền năng

Garuda là sinh vật huyền thoại mang hình dáng nửa người nửa chim, biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và lòng trung thành trong Ấn Độ giáo.

T.B (tổng hợp)
Có hình dáng nửa người nửa chim đại bàng. Garuda có thân người, cánh và mỏ chim, đôi mắt rực sáng như mặt trời. Ảnh: Pinterest.
Garuda là vật cưỡi của thần Vishnu. Trong thần thoại, Garuda đưa Vishnu bay khắp vũ trụ, tượng trưng cho quyền năng và công lý. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của tự do và chiến thắng. Garuda được tôn vinh như hình mẫu vượt lên trên ràng buộc và bóng tối. Ảnh: Pinterest.
Thù địch với loài rắn Nāga. Theo truyền thuyết, Garuda chiến đấu với Nāga để giải thoát mẹ khỏi kiếp nô lệ. Ảnh: Pinterest.
Được tôn thờ rộng rãi ở Đông Nam Á. Hình tượng Garuda hiện diện trong quốc huy của Indonesia và Thái Lan, biểu trưng cho sức mạnh và niềm kiêu hãnh dân tộc. Ảnh: Pinterest.
Tượng Garuda khổng lồ ở Bali. Tác phẩm Garuda Wisnu Kencana cao hơn 120 mét, là một trong những tượng lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Xuất hiện trong nhiều kinh điển Hindu. Garuda được nhắc đến trong Mahabharata, Purana và các văn bản Phật giáo. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng tinh thần bất diệt. Garuda đại diện cho trí tuệ, lòng trung thành và ý chí vượt lên nghịch cảnh. Ảnh: encirclephotos.com.
