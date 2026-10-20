Ba lớp rừng - hồ - biển kiến tạo giá trị của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên

Điều khiến Vịnh Tiên thêm hấp dẫn là ba tầng cảnh quan đặc sắc trong một trung tâm đô thị hiện đại, với hệ sinh thái thương mại, văn hóa, giải trí và giáo dục.

Tại “Quận Nhất” Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, cấu trúc ba tầng sinh thái “rừng ngập mặn - Paradise Lagoon 800 ha - biển Đông” đang định hình một chuẩn mực an cư độc bản, kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng với nhịp sống phồn hoa của trung tâm giải trí, thương mại và dịch vụ quốc tế.

Ba tầng sinh thái, một giá trị độc bản

Trong cuộc đua phát triển các đô thị nghỉ dưỡng cao cấp, những tiện ích như công viên giải trí, trung tâm thương mại, sân golf hay khách sạn 5 sao ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, cảnh quan thiên nhiên cùng vị trí địa lý đặc thù lại là những tài sản hữu hạn, có sức hấp dẫn bền vững và gần như bất khả sao chép.

Đó chính là lợi thế nổi bật của Vịnh Tiên, phân khu rộng 1.067 ha thuộc siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Tại đây, ba lớp cảnh quan rừng ngập mặn, đại dương và Paradise Lagoon 800 ha tạo nên một cấu trúc sinh thái hiếm có, mở ra những trải nghiệm sống khó tìm thấy tại các đô thị thông thường.

Kế cận phía sau Vịnh Tiên là hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Những cánh rừng xanh bạt ngàn, hệ động thực vật phong phú cùng bầu không khí đặc trưng của vùng cửa sông ven biển mang đến chiều sâu sinh thái cho toàn khu vực.

Nếu rừng ngập mặn đem lại vẻ đẹp nguyên bản, biển Đông lại mở ra không gian khoáng đạt với đường chân trời rộng lớn, gió biển và cảnh sắc đại dương. Hai yếu tố tự nhiên này tạo nên sự tương phản thú vị giữa nét tĩnh tại của rừng và sức sống phóng khoáng của biển, mang tới cảnh quan thiên nhiên kỳ thú cho siêu đô thị biển.

Đặc biệt, nằm trong lòng siêu đô thị là Paradise Lagoon rộng tới 800 ha, sử dụng nguồn nước biển tự nhiên được lọc trong xanh. Mặt nước êm đềm mang đến không gian lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và thể thao dưới nước quanh năm.

Với Paradise Lagoon, cư dân có thể tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng bên mặt nước ngay trong nhịp sinh hoạt thường nhật, thay vì phải chờ đến những kỳ nghỉ dài. Buổi sáng dạo bộ giữa không gian xanh, chiều thư giãn bên lagoon, cuối tuần khám phá rừng ngập mặn hoặc tận hưởng các hoạt động bên biển, mỗi ngày đều có thể mở ra một trải nghiệm khác biệt.

Rừng ngập mặn Cần Giờ, Paradise Lagoon và biển Đông tạo nên ba lớp cảnh quan với những trải nghiệm riêng biệt.

Giá trị của Vịnh Tiên vì thế vượt lên những tiêu chuẩn thông thường về vị trí hay tiện ích. Một công viên giải trí có thể được xây dựng tại nhiều thành phố, một hồ cảnh quan có thể được kiến tạo bằng công nghệ, nhưng sự kết hợp giữa Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, biển Đông và lagoon quy mô 800 ha gắn với cửa ngõ biển TP.HCM là lợi thế đặc hữu của vùng đất này.

Chính nền tảng thiên nhiên ấy tạo nên bản sắc riêng cho Vịnh Tiên, đồng thời góp phần củng cố giá trị lâu dài của bất động sản trong bối cảnh những không gian sống giàu sinh thái như Cần Giờ ngày càng được giới tinh hoa ưa chuộng.

Từ thiên nhiên quý giá đến chuẩn sống phồn hoa

Điều khiến Vịnh Tiên thêm hấp dẫn là ba tầng cảnh quan đặc sắc được đặt trong một trung tâm đô thị hiện đại, với hệ sinh thái thương mại, văn hóa, giải trí và giáo dục quy mô lớn.

Được định hướng trở thành “Quận Nhất mới” của TP.HCM, Vịnh Tiên chính là tâm điểm trải nghiệm của toàn siêu đô thị biển, quy tụ những công trình có khả năng thu hút lượng lớn du khách và tạo nên nhịp sống sôi động quanh năm.

Nổi bật là công viên chủ đề VinWonders rộng 122 ha, nhà hát Sóng Xanh, Vincom Mega Mall 7,2 ha và khu Outlet hàng hiệu 20 ha. Chuỗi điểm đến này hứa hẹn mang tới các hoạt động giải trí, mua sắm, nghệ thuật và lễ hội phong phú, đưa Vịnh Tiên trở thành địa chỉ hấp dẫn với cả cư dân lẫn du khách.

Theo kế hoạch, Vinpearl dự kiến khai trương hệ sinh thái siêu điểm đến tại Cần Giờ vào ngày 1/7/2027. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa khu vực trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí mang tầm vóc quốc tế, đủ sức cạnh tranh với những điểm đến nổi tiếng bậc nhất trong khu vực cũng như thế giới.

Hệ thống thương mại, nghệ thuật và giải trí bổ sung sự tiện nghi cho môi trường sống mang bản sắc rừng - biển.

Bên cạnh đó, bộ đôi sân golf Sunrise và Sunset với tổng diện tích 155 ha, quy mô 36 hố, sẽ mang đến không gian thể thao và giao lưu đẳng cấp giữa cảnh quan rừng, mặt nước và những luồng gió biển.

Những gia đình lựa chọn an cư lâu dài còn được đáp ứng nhu cầu phát triển của thế hệ trẻ với Young Paradise Hub rộng 2,8 ha và tổ hợp 4 trường Vinschool dự kiến khai giảng năm 2028.

Sự hiện diện của các tiện ích này giúp Vịnh Tiên tạo dựng một nhịp sống giàu trải nghiệm. Cư dân có thể dành thời gian giữa thiên nhiên để tái tạo năng lượng, đồng thời tiếp cận các hoạt động văn hóa, giáo dục, mua sắm và giải trí cao cấp ngay trong nội khu.

Không gian xanh nội khu với những tuyến dạo bộ và công viên giúp cư dân đưa thời gian ngoài trời vào sinh hoạt mỗi ngày.

Sức hút của “Quận Nhất mới” còn được tiếp thêm từ chính sách tài chính dành cho người mua nhà. Với chương trình “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất - Đảm bảo trần lãi suất, đón đà tăng giá tài sản”, khách hàng được lựa chọn lãi vay ưu đãi từ 3%/năm trong 18 tháng hoặc khóa trần lãi suất 9%/năm suốt 5 năm với gói vay 60 tháng.

Trong bối cảnh các công trình tiện ích lớn đang tiến tới những cột mốc vận hành quan trọng, chính sách này tạo thêm điều kiện để khách hàng đón đầu sự hình thành của trung tâm đô thị biển mới.

Với Vịnh Tiên, sức hấp dẫn của bất động sản bắt nguồn từ sự kết hợp giữa thiên nhiên hữu hạn và hệ sinh thái tiện ích được đầu tư bài bản. Ba lớp rừng - hồ - biển tạo nên bản sắc riêng, còn nhịp sống phồn hoa của “Quận Nhất mới” mở ra triển vọng phát triển dài hạn cho một tọa độ an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư khác biệt tại TP.HCM.