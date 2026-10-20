15 năm một hành trình - tự hào 7 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định chất lượng, uy tín và vị thế của Phân Bón Cà Mau trong ngành phân bón Việt Nam.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức, xét chọn sản phẩm dựa trên ba tiêu chí cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong. Năm 2026, chương trình vinh danh 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp. Phân Bón Cà Mau tiếp tục ghi dấu ấn là một trong số ít doanh nghiệp tiêu biểu của ngành phân bón Việt Nam có sản phẩm đạt danh hiệu này.

Đạm Cà Mau – 7 kỳ liên tiếp khẳng định thương hiệu Việt

Kể từ lần đầu được công nhận năm 2014, Đạm Cà Mau đã duy trì danh hiệu Thương hiệu quốc gia qua 7 kỳ xét chọn liên tiếp (2 năm/kỳ), khẳng định chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu trong hơn một thập kỷ.

Là sản phẩm urê hạt đục đầu tiên và duy nhất được sản xuất tại Việt Nam, Đạm Cà Mau sở hữu những ưu điểm về chất lượng hạt, khả năng hạn chế thất thoát dinh dưỡng, dễ sử dụng và phối trộn. Sản phẩm đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nông dân tại nhiều vùng canh tác trên cả nước, đồng thời hiện diện tại các thị trường quốc tế như Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc và Campuchia.

Thành tích 7 kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia là minh chứng cho hành trình kiên định nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và phát triển thương hiệu Việt.

NPK Cà Mau – Dấu mốc mới trong hành trình phát triển

Lần đầu tiên được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam, NPK Cà Mau đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu của Phân Bón Cà Mau.

Được sản xuất tại nhà máy có công suất thiết kế 300.000 tấn/năm, NPK Cà Mau ứng dụng công nghệ urê hóa lỏng, tạo ra sản phẩm “NPK một hạt – một màu”, bảo đảm phân bố đồng đều các thành phần dinh dưỡng. Cùng với công nghệ Polyphosphate và hơn 100 công thức dinh dưỡng chuyên biệt, sản phẩm đáp ứng nhu cầu canh tác đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho nhà nông.

Việc NPK Cà Mau được công nhận Thương hiệu quốc gia không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn ghi nhận những nỗ lực đầu tư công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Kỳ xét chọn năm 2026 dựa trên ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”

Đổi mới sáng tạo – Nền tảng nâng tầm thương hiệu Việt

Từ thế mạnh Đạm Cà Mau, PVCFC từng bước phát triển hệ sinh thái sản phẩm gồm NPK, phân bón chức năng, hữu cơ và vi sinh, hướng đến cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng.Song song với phát triển thị trường trong nước, Phân Bón Cà Mau đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế, với sản phẩm hiện diện tại hơn 20 quốc gia. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ IoT trong quản trị, sản xuất và vận hành, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chia sẻ về dấu mốc hai sản phẩm cùng được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, ông Văn Tiến Thanh – Chủ tịch HĐQT PVCFC nhấn mạnh: “Với Phân Bón Cà Mau, danh hiệu Thương hiệu quốc gia không đơn thuần là sự ghi nhận về thương hiệu, mà còn phản ánh hành trình phát triển nhất quán dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong. Chúng tôi xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là năng lực cốt lõi quyết định sức cạnh tranh và tương lai của doanh nghiệp; lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát, hướng đến tạo ra những sản phẩm, giải pháp mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho người nông dân.”

Định hướng này được PVCFC cụ thể hóa thông qua việc chủ động đầu tư nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ và tăng cường kết nối giữa nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà nông. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và phát triển các giải pháp phục vụ nông nghiệp hiệu quả, bền vững.Việc Đạm Cà Mau và NPK Cà Mau cùng đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định năng lực phát triển những sản phẩm phân bón chất lượng cao được sản xuất tại Việt Nam, đồng thời tạo động lực để PVCFC không ngừng đổi mới, nâng cao giá trị thương hiệu và đồng hành cùng sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.