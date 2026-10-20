VPBank Hanoi International Marathon 2026 - Khi thể thao trở thành nhịp cầu

Hơn 11.000 vận động viên từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hội tụ tại VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026), biến những bước chạy thành nhịp cầu kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực và sẻ chia những giá trị nhân văn.

Hơn 11.000 bước chạy, kết nối cộng đồng không biên giới

Sáng 18/10, Hà Nội thức giấc trong nhịp chuyển động đặc biệt khi hơn 11.000 runner cùng xuất phát tại VPIM 2026. Từ những vận động viên chuyên nghiệp chinh phục cự ly marathon 42 km đến các runner phong trào lần đầu thử sức, mỗi người mang theo một mục tiêu riêng: vượt qua giới hạn bản thân và tận hưởng niềm vui chạy bộ.Mùa giải năm nay ghi nhận sự tham gia của vận động viên đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 200 câu lạc bộ chạy bộ trên toàn quốc – số lượng đông nhất trong lịch sử VPIM. Sự hội tụ ấy cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của giải chạy, nơi khác biệt về quốc tịch, độ tuổi hay trình độ không còn là khoảng cách, mà trở thành cơ hội để mọi người giao lưu, sẻ chia và cùng tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ.

Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ bảo vệ thành công ngôi vô địch marathon nữ 42 km tại VPIM 2026, đồng thời phá kỷ lục cá nhân.

Không chỉ ghi dấu bằng những màn tranh tài ấn tượng của các nhà vô địch, VPIM 2026 còn mang đến bức tranh đa sắc màu với sự góp mặt của những runner quốc tế. Dù đến từ những quốc gia khác nhau, họ cùng gặp nhau trên đường chạy Hà Nội, chia sẻ niềm đam mê thể thao và tận hưởng vẻ đẹp của Thủ đô theo cách riêng. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên sức hút của VPIM - nơi mỗi bước chạy đều góp phần kết nối những con người không chung ngôn ngữ nhưng cùng chung nhịp đập.Trên đường chạy VPIM 2026, tinh thần thể thao hiện diện ở mọi lứa tuổi và trong từng khoảnh khắc đồng hành. Đó là hình ảnh những runner lớn tuổi bền bỉ chinh phục thử thách, các gia đình cùng con nhỏ trải nghiệm đường đua hay những cặp đôi sát cánh về đích. Mỗi người mang theo một mục tiêu riêng, nhưng cùng chia sẻ niềm vui vận động, sự gắn kết và những kỷ niệm đáng nhớ.

Các runner lớn tuổi bền bỉ chinh phục đường đua, lan tỏa tinh thần thể thao không giới hạn tuổi tác.

Tinh thần kết nối ấy còn được tiếp nối bởi hơn 200 câu lạc bộ chạy bộ trên toàn quốc – số lượng đông nhất trong lịch sử VPIM. Những sắc áo riêng, những điểm cổ vũ sôi động và sự tiếp sức dành cho các runner đã góp phần tạo nên bầu không khí gắn kết trên suốt đường đua. Không chỉ cùng nhau chinh phục cự ly, các câu lạc bộ còn lan tỏa tinh thần đồng đội, khuyến khích cộng đồng duy trì lối sống năng động và tích cực.

Khi những bước chạy tiếp nối hành trình sẻ chia

Tinh thần kết nối tại VPIM 2026 không dừng lại ở đường đua mà còn được tiếp nối bằng những giá trị nhân văn. Tại mùa giải năm nay, VPBank đóng góp 300 triệu đồng cho Operation Smile, tương đương kinh phí thực hiện 30 ca phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, hàm ếch. Khoản đóng góp góp phần mang đến cho các em cơ hội cải thiện sức khỏe, tìm lại nụ cười và thêm tự tin trên hành trình trưởng thành. Liên tiếp trong 4 mùa VPIM 2023 – 2026, Ban Tổ chức và các vận động viên đã đóng góp gần 1,2 tỷ đồng cho các chương trình CSR như Cặp lá yêu thương, dự án trồng tre chống lũ tại Tây Nghệ An…

Và khi VPIM 2026 khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm huy chương hay thành tích đáng nhớ, mà còn là tình thân được vun đắp, những kết nối mới được hình thành và những giá trị nhân văn được tiếp nối.

Từ đường chạy đến cộng đồng, VPBank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, thúc đẩy lối sống tích cực và lan tỏa tinh thần “Vì một Việt Nam thịnh vượng” - nơi sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng những thành tựu kinh tế, mà còn được vun đắp từ sức khỏe, sự gắn kết và cơ hội để mỗi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn.