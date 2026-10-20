Cùng Vietjet trao gửi ngọt ngào đến một nửa xinh đẹp của thế giới

Mỗi chuyến kết nối các điểm đến mà còn mong muốn kết nối yêu thương, những giá trị tốt đẹp, những nét văn hoá nổi bật giữa các quốc gia, các nền văn hoá.

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, phi hành đoàn Vietjet đã mang tới cho hành khách của mình trải nghiệm đặc biệt ấn tượng ngay trên độ cao 10.000 mét với những món quà trong ngày dành cho phái đẹp.

Các tiếp viên hàng không Vietjet dịp này không chỉ chào đón và phục vụ hành khách với các món ăn nóng, tươi ngon hay Vikkaffe mà còn mang theo những bó hoa tươi thắm dành tặng các bà, các cô và chị em gái.

Những bó hoa đặc biệt được các tiếp viên hàng không Vietjet khéo léo chuẩn bị không chỉ có những đoá hoa tươi rực rỡ mà còn có sự xuất hiện của món quà máy bay bông Vietjet. Dù là vị khách trên hành trình bay trở về nhà, những du khách quốc tế lần đầu đến với Việt Nam hay những bạn trẻ mang theo ước mơ trên chuyến bay xa… tất cả đều bất ngờ xúc động với món quà đặc biệt từ Vietjet. Khoang máy bay vốn là không gian dịp này tràn ngập tiếng cười và những ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Du khách nước ngoài lần đầu được trải nghiệm ngày Phụ nữ Việt Nam và thích thú với câu chuyện Việt Nam có thêm một ngày dành riêng cho phái đẹp

"Đang ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ thì tôi thấy nam tiếp viên hàng không tiến lại gần chúc mừng và trao tặng bó hoa xinh đẹp. Cảm ơn Vietjet đã cho tôi trải nghiệm bất ngờ, không thể quên này”– chị Thanh Hà, một hành khách trên chuyến bay TP.HCM - Hà Nội chia sẻ.

Nụ cười hạnh phúc của hành khách khi nhận được sự chăm sóc chu đáo, món quà bất ngờ từ phi hành đoàn Vietjet

Những hoạt động chào mừng ngày 20/10 không chỉ mang đến niềm vui, mà còn thể hiện tinh thần hiếu khách, sự tận tâm và mong muốn chăm sóc hành khách bằng những trải nghiệm giàu cảm xúc của hãng hàng không.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Vietjet chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, hạnh phúc, tự tin theo đuổi ước mơ và tận hưởng những hành trình ý nghĩa bên những người thân yêu. Chúc mỗi chuyến bay là một khởi đầu mới, mỗi điểm đến mở ra những cơ hội mới và mỗi ngày đều ngập tràn yêu thương.