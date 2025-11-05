Hà Nội

Bên trong căn nhà giữa phố cổ Hà Nội của NSƯT Xuân Hinh

Bất động sản

Nằm giữa khu phố cổ vốn chật hẹp nhưng căn nhà của NSƯT Xuân Hinh vẫn sở hữu không gian khá rộng rãi, có góc sân rợp bóng cây xanh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bên cạnh tài năng và sự nghiệp rực rỡ, NSƯT Xuân Hinh còn sở hữu loạt bất động sản giá trị. Ảnh: FB Xuân Hinh
Trong đó, nghệ sĩ Xuân Hinh chủ yếu sống trong ngôi nhà nằm trên con phố Hàng Bông sầm uất của Hà Nội. Ảnh: FBNV
Tọa lạc giữa khu phố cổ vốn chật hẹp, căn nhà của "vua hài đất Bắc" có không gian khá rộng rãi và thoáng đãng. Ảnh: FBNV
Nội thất trong nhà chủ yếu bằng gỗ quý, mang phong cách truyền thống nhưng không kém phần sang trọng. Ảnh: FBNV
Nhiều món đồ trong nhà, từ bàn ghế, tủ, tranh cho đến vật dụng trang trí đều gợi nét hoài cổ. Ảnh: FBNV
Tổng thể không gian mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi nhưng vẫn đậm chất nghệ sĩ. Ảnh: FBNV
Trái với vẻ truyền thống của phòng khách, khu bếp khá hiện đại với tông ghi trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Giữa lòng phố cổ tấp nập, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn dành riêng một khoảng sân nhỏ để trồng cây và thư giãn. Ảnh: FBNV
Góc sân vườn, ban công rợp bóng xanh với nhiều loại cây cảnh do chính tay nam nghệ sĩ chăm sóc mỗi ngày. Ảnh: FBNV
Đây vừa là không gian giúp Xuân Hinh tìm lại sự bình yên sau giờ làm việc, vừa thể hiện rõ tâm hồn nghệ sĩ yêu thiên nhiên, giản dị và tinh tế. Ảnh: FBNV
#Không gian sống nghệ sĩ #Nhà truyền thống Hà Nội #Phong cách nội thất cổ điển #Sở hữu bất động sản giá trị #Không gian xanh và thư giãn #ngôi nhà

