Beauty blogger đời đầu Changmakeup hạnh phúc khoe bụng bầu vượt mặt

Cộng đồng trẻ

Beauty blogger đời đầu Changmakeup hạnh phúc khoe bụng bầu vượt mặt

Trên trang cá nhân, Changmakeup xuất hiện với hình ảnh mẹ bầu xinh đẹp, rạng rỡ ở lần mang thai thứ hai.

Trầm Phương
Changmakeup, sinh năm 1994, được biết đến là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung làm đẹp tại Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Changmakeup, sinh năm 1994, được biết đến là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung làm đẹp tại Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Cô sở hữu kênh YouTube hàng triệu người theo dõi và là nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm riêng. (Ảnh: IGNV)
Cô sở hữu kênh YouTube hàng triệu người theo dõi và là nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm riêng. (Ảnh: IGNV)
Changmakeup kết hôn với vlogger Trọng Đức vào năm 2021. Cặp đôi đã có một bé trai kháu khỉnh là bé Chum vào cùng năm. (Ảnh: IGNV)
Changmakeup kết hôn với vlogger Trọng Đức vào năm 2021. Cặp đôi đã có một bé trai kháu khỉnh là bé Chum vào cùng năm. (Ảnh: IGNV)
Tiếp tục hành trình làm mẹ, Changmakeup mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh bầu ghi lại những khoảnh khắc đẹp và đầy ý nghĩa của lần mang thai thứ hai.(Ảnh: IGNV)
Tiếp tục hành trình làm mẹ, Changmakeup mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh bầu ghi lại những khoảnh khắc đẹp và đầy ý nghĩa của lần mang thai thứ hai.(Ảnh: IGNV)
Dù đã ở giai đoạn bụng bầu lớn, Changmakeup vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và đầy sức sống.(Ảnh: IGNV)
Dù đã ở giai đoạn bụng bầu lớn, Changmakeup vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và đầy sức sống.(Ảnh: IGNV)
Gương mặt cô vẫn thon gọn, không có dấu hiệu phù nề, mà toát lên sự viên mãn và mặn mà của một người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ lần nữa. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt cô vẫn thon gọn, không có dấu hiệu phù nề, mà toát lên sự viên mãn và mặn mà của một người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ lần nữa. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh bầu lần này của Changmakeup toát lên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Trong chiếc váy trắng bồng bềnh, mỏng manh, nữ beauty blogger khéo léo khoe chiếc bụng bầu lớn. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh bầu lần này của Changmakeup toát lên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Trong chiếc váy trắng bồng bềnh, mỏng manh, nữ beauty blogger khéo léo khoe chiếc bụng bầu lớn. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm mong manh như sương mai nhưng vẫn toát lên năng lượng tràn đầy sức sống và niềm hạnh phúc của một người mẹ. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm mong manh như sương mai nhưng vẫn toát lên năng lượng tràn đầy sức sống và niềm hạnh phúc của một người mẹ. (Ảnh: IGNV)
Việc có thêm thành viên mới là niềm vui lớn lao đối với Changmakeup và ông xã Trọng Đức. Bé Chum nay đã lớn và chuẩn bị lên chức anh, chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho cả gia đình. (Ảnh: IGNV)
Việc có thêm thành viên mới là niềm vui lớn lao đối với Changmakeup và ông xã Trọng Đức. Bé Chum nay đã lớn và chuẩn bị lên chức anh, chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho cả gia đình. (Ảnh: IGNV)
Changmakeup luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ không chỉ vì sự nghiệp thành công, bản lĩnh trong kinh doanh mà còn bởi cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)
Changmakeup luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ không chỉ vì sự nghiệp thành công, bản lĩnh trong kinh doanh mà còn bởi cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Changmakeup #bầu bí #mẹ bầu #sáng tạo nội dung #gia đình hạnh phúc #mỹ phẩm

