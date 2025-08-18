Bé trai 6 tuổi nuốt 4 viên nam châm gây thủng ruột

Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 6 tuổi nuốt phải 4 viên nam châm dẫn đến thủng ruột.

Ngày 18/8, ông Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị thủng ruột do nuốt phải viên nam châm.

Trước đó, ngày 13/8, bé trai H.T.L. (6 tuổi, ngụ xã Tài Văn, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hố bụng phải, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Người nhà L. cho biết, em nuốt một dị vật trước đó, thời gian không xác định. Ban đầu, cơn đau xuất hiện lâm râm, sau đó tăng dần khiến bé trai sốt, khóc nhiều.

Kết quả chụp X-quang ghi nhận có dị vật dạng chuỗi ở vùng bụng quanh rốn và hố chậu phải. Các bác sĩ tiến hành hội chuẩn và thống nhất phẫu thuật nội soi ổ bụng cấp cứu.

Hiện sức khoẻ của bé L. đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện/Ảnh VOV

Quá trình phẫu thuật phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột khiến ruột thủng 2 lỗ ở 2 vị trí khác nhau. Phẫu thuật viên đã lấy dị vật, khâu lại lổ thủng, rửa sạch bụng, dẫn lưu. Hai ngày sau phẫu thuật tình trạng sức khoẻ bé L. ổn định, trung đại tiện được, tuy nhiên cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm.

BS-CKII Chung Tấn Định- Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng cho biết, nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, do tính hiếu kì, thích khám phá thế giới xung quanh. Hàng năm Bệnh viện Chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng tiếp nhận rất nhiều trẻ nhập viện do nuốt dị vật hay hóc dị vật đồ chơi, cúc áo, đồng xu… Tuy nhiên trường hợp bé nuốt đồ chơi là viên nam châm như trường hợp trên đặc biệt hiếm và nguy hiểm.

Do nam châm có từ tính nên khi nuốt phải từ 2 viên nam châm trở lên có xu hướng tự hút dính vào nhau. Ở trường hợp này, 4 viên nam châm nằm ở 2 quai ruột khác nhau và các viên nam châm hút nhau khiến quai ruột bị dính lại không di chuyển được gây tắc. Sức hút từ các viên nam châm tạo sức ép lên thành ruột gây thiếu máu cục bộ từ đó gây hoại tử và thủng ruột dẫn đến viêm phúc mạc. Rất may trường hợp của bé L. đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

4 viên nam châm do bé L. nuốt vào bụng gây thủng ruột/Ảnh VOV

Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, đồng thời rà soát kỹ môi trường xung quanh trẻ để đảm bảo an toàn. Những trường hợp nghi ngờ nuốt dị vật, đau bụng, nôn… cần đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế để được kiểm tra, xử lý kịp thời.