Bất ngờ loạt phương tiện bọc thép Hàn Quốc xuất hiện tại Peru

Hoạt động tại cảng Callao (Peru) vừa ghi nhận một diễn biến đáng chú ý khi một lô khí tài quân sự từ Hàn Quốc bất ngờ được vận chuyển tới đây. Lô hàng này bao gồm ít nhất hai xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther cùng sáu xe bọc thép chở quân K808 8×8.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, lô hàng được vận chuyển bởi tàu GLOVIS SAFETY (IMO: 9798399). Sự kiện này được xem là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy nỗ lực thâm nhập thị trường quốc phòng Peru của Hàn Quốc đã chuyển từ giai đoạn đàm phán sang triển khai thực tế, dù nhiều điều khoản quan trọng của thương vụ vẫn chưa hoàn tất.

Xe tăng K2 Black Panther bất ngờ xuất hiện tại Peru.

Thỏa thuận khung cho thương vụ này được ký kết ngày 9/12/2025 tại Lima giữa nhà sản xuất Hyundai Rotem và Công ty công nghiệp quốc phòng nhà nước Peru FAME SAC. Theo đó, Hàn Quốc dự kiến cung cấp tổng cộng 54 xe tăng K2 và 141 xe bọc thép K808 cho Peru. Vào thời điểm ký kết, Reuters đánh giá đây là hợp đồng xuất khẩu xe quân sự lớn nhất của Hàn Quốc sang khu vực Mỹ Latinh, đồng thời là thương vụ xuất khẩu K2 đầu tiên ra ngoài châu Âu.

Tuy nhiên, thỏa thuận khung mới chỉ xác định phạm vi hợp tác, trong khi các điều khoản cụ thể như giá trị hợp đồng, lịch trình giao hàng và nghĩa vụ pháp lý vẫn đang trong quá trình đàm phán. Nhiều nguồn tin cho biết hai bên dự kiến hoàn tất hợp đồng chính thức vào giai đoạn tháng 6 - 7/2026.

K808 xuất hiện với cấu hình lạ

Bên cạnh xe tăng K2, sáu xe bọc thép K808 đi cùng cũng thu hút sự chú ý khi có những điểm khác biệt so với cấu hình tiêu chuẩn. Hình ảnh ghi nhận cho thấy phần đầu xe được thiết kế lại, trong khi bố trí tháp pháo không giống các phiên bản trước đây từng được Hàn Quốc sử dụng hoặc xuất khẩu.

Bên cạnh K2, xe bọc thép chở quân K808 với cấu hình khác biệt cũng có mặt trong lô hàng.

K808 là dòng xe bọc thép bánh lốp 8×8, có thể đạt tốc độ 100 km/h trên đường bộ và khoảng 8 km/h khi hoạt động trên mặt nước. Xe được thiết kế để vận chuyển bộ binh và hỗ trợ tác chiến cơ động cao.

Giới quan sát nhận định những thay đổi trong thiết kế có thể phản ánh yêu cầu riêng từ phía Peru trong quá trình đàm phán. Nếu được xác nhận, đây sẽ là minh chứng cho xu hướng tùy biến sản phẩm theo nhu cầu khách hàng - một chiến lược mà Hyundai Rotem đang theo đuổi nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Dù vậy, cả Hyundai Rotem lẫn quân đội Peru hiện chưa đưa ra thông tin chính thức về các điều chỉnh này.

Giai đoạn thử nghiệm trước khi “chốt đơn”

Việc đưa một số lượng nhỏ phương tiện sang Peru trước khi ký hợp đồng cuối cùng được giới chuyên gia đánh giá là bước đi mang tính chiến lược. Điều này cho phép quân đội Peru tiến hành các thử nghiệm thực địa, bao gồm vận hành trong điều kiện nhiệt độ thấp, thử nghiệm ở độ cao lớn tại dãy Andes, cũng như so sánh trực tiếp với các dòng xe tăng T-54 và T-55 đã lỗi thời mà nước này đang sử dụng.

K2 Black Panther được xem là bước nhảy vọt về năng lực tác chiến đối với lực lượng thiết giáp Peru. Xe được trang bị động cơ diesel công suất 1.500 mã lực do Hyundai Doosan Infracore phát triển, cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h. Hệ thống treo thủy lực có khả năng nâng hạ thân xe giúp thích nghi tốt với địa hình phức tạp.

Vũ khí chính của K2 là pháo nòng trơn 120 mm tích hợp hệ thống nạp đạn tự động, cho phép khai hỏa ngay cả khi xe đang di chuyển trên địa hình gồ ghề. Tính năng này giúp giảm tải cho kíp lái và duy trì hỏa lực ổn định trong các tình huống chiến đấu kéo dài.

Sự thành công của K2 trên thị trường quốc tế đã được chứng minh qua các hợp đồng lớn với Ba Lan. Đáng chú ý, điều kiện địa hình đồi núi tại Peru được cho là tương đồng với môi trường tác chiến mà K2 được thiết kế ban đầu trên bán đảo Triều Tiên.