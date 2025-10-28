Hà Nội

Bất ngờ diện mạo thủ đô Nam Phi qua ảnh

Thế giới

Bất ngờ diện mạo thủ đô Nam Phi qua ảnh

Cape Town, thủ đô lập pháp của Nam Phi, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và sự đa dạng văn hóa phong phú.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Cape Town, thủ đô lập pháp của Nam Phi và là nơi đặt trụ sở Quốc hội, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và sự đa dạng văn hóa phong phú. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Bức ảnh chụp một góc ở thủ đô Cape Town ngày 20/10.
Quang cảnh đường phố với những tòa nhà cao tầng ở thủ đô lập pháp của Nam Phi ngày 20/10.
Người dân ở Cape Town ngồi trò chuyện, thư giãn.
Cape Town là thành phố đông dân thứ hai ở Nam Phi. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại đất nước này.
Người dân tận hưởng thời gian thư giãn trên bãi biển ở Cape Town, Nam Phi, ngày 19/10.
Bức ảnh này được chụp vào ngày 24/10/2025 cho thấy Tòa thị chính Cape Town ở Cape Town, Nam Phi.
Những chiếc ô tô di chuyển trên đường phố Cape Town nhìn từ trên cao ngày 24/10/2025.
Khu bến cảng V&amp;A ở Cape Town là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Nam Phi.
Quang cảnh bờ biển ở Cape Town ngày 19/10/2025.
Toàn cảnh thành phố Cape Town hiện đại nhìn từ trên cao ngày 20/10.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
