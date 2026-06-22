Bắt giữ tàu sắt vận chuyển 60m3 cát lậu ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển 60m3 cát lậu đi tiêu thu, ông Cao Văn H. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 22/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một phương tiện thủy đang vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 02h15 ngày 22/6, tại tuyến sông Lam đoạn qua khu vực đền Hoàng Mười thuộc xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy đang vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phương tiện vận chuyển cát lậu bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Cao Văn H. (sinh năm 1975, trú tại xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Tại thời điểm kiểm tra, ông Học đang điều khiển thuyền vỏ thép mang số hiệu NA-2650 vận chuyển khoảng 60m³ cát.

Làm việc với cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số khoáng sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.