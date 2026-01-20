Hà Nội

Xã hội

Bắt 3 đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 340g heroin ở Quảng Trị

Vừa nhận ma tuý từ đồng bọn về bán để kiếm lời, đối tượng Vương Khánh Long đã bị lực chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 20/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vệ ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 340g heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h40 ngày 13/01, tại kiệt 105 đường Nguyễn Trãi (phường Đông Hà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang Vương Khánh Long (SN 1977, trú phường Nam Đông Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

beautyplus-collage-2026-01-20t09-10-21.png
Ba đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon quấn băng keo màu đen. Vương Khánh Long khai là heroin vừa nhờ Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1978, trú phường Đông Hà) mua để bán lại kiếm lời, khi Long đang trên đường mang ma túy đi giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, Nguyễn Thị Kim Dung đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận số ma túy trên được mua từ Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1978, trú phường Đông Hà).

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Thị Kim Hạnh, thu giữ thêm nhiều gói nilon quấn băng keo màu đen với tổng khối lượng 340g heroin (tương đương khoảng một bánh heroin).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
